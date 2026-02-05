El Banco de Inglaterra mantiene los tipos tras una ajustada votación

Por William Schomberg, David Milliken y Andy ⁠Bruce

LONDRES, 5 ⁠feb (Reuters) -

El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés ⁠sin cambios ‌el jueves, ​pero sólo tras una votación ​inesperadamente ajustada de 5 a 4, ‌y dijo que ‌esperaba una futura ​bajada si la fuerte caída de la inflación prevista para los próximos meses no resultaba ser algo pasajero.

A pesar de la fuerte reducción de sus ⁠previsiones de crecimiento económico para este año en ​Reino Unido y del aumento del desempleo, el Banco de Inglaterra mantuvo su tipo de interés de referencia en el 3,75%.

La decisión coincidió ⁠con casi todas las previsiones de una encuesta ​realizada por Reuters entre economistas antes de la reunión de febrero del Comité ‍de Política Monetaria.

Sin embargo, la encuesta había apuntado a una votación más contundente, de 7 a 2, a favor ​de no modificar los tipos.

(Información de William Schomberg, David Milliken y Andy Bruce; editado en ‍español por Benjamín Mejías Valencia)