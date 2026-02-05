El Banco de Inglaterra mantiene los tipos tras una ajustada votación
El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés sin cambios el jueves, pero sólo tras una votación inesperadamente ajustada de 5 a 4, y dijo que esperaba una futura bajada si la fuerte caída de la inflación prevista para los próximos meses no resultaba ser algo pasajero.
A pesar de la fuerte reducción de sus previsiones de crecimiento económico para este año en Reino Unido y del aumento del desempleo, el Banco de Inglaterra mantuvo su tipo de interés de referencia en el 3,75%.
La decisión coincidió con casi todas las previsiones de una encuesta realizada por Reuters entre economistas antes de la reunión de febrero del Comité de Política Monetaria.
Sin embargo, la encuesta había apuntado a una votación más contundente, de 7 a 2, a favor de no modificar los tipos.
