El Banco de Inglaterra recortaría los tipos ante desaceleración de la inflación y la economía

Por William Schomberg

LONDRES, 18 dic (Reuters) -

Se espera que el Banco de Inglaterra baje los tipos de interés el jueves ante una fuerte desaceleración de la inflación y un debilitamiento del crecimiento económico, pero una serie de nuevos recortes en 2026 parece poco probable dadas las persistentes presiones sobre los precios en Reino Unido.

Los inversores creen que el Banco de Inglaterra reducirá su tipo de referencia al 3,75% desde el 4% para un cuarto recorte de 2025, una noticia bien recibida por la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, y el primer ministro, Keir Starmer, quienes intentan cumplir las promesas de un crecimiento económico más rápido.

Un recorte de un cuarto de punto llevaría el tipo de interés bancario a su nivel más bajo en casi tres años, aunque seguiría siendo casi el doble del tipo equivalente del Banco Central Europeo. La inflación británica sigue siendo la más alta de las economías del Grupo de los Siete (G7), en parte debido a la decisión de Reeves el año pasado de subir los impuestos a los empresarios, incluso después de que cayera bruscamente al 3,2% en los datos publicados el miércoles.

Los inversores dan por descontado un único recorte más de los tipos del Banco de Inglaterra en 2026, muy probablemente a finales de abril, aunque las apuestas por un segundo recorte aumentaron tras la caída de la inflación de noviembre.

POSICIONES AFIANZADAS EN EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA

Hetal Mehta, economista jefe de la firma de gestión de patrimonios St. James's Place, dijo que era poco probable que los diferentes bandos del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra cambiaran significativamente sus posturas a medio plazo esta semana.

"Hay suficiente ambigüedad en torno a algunas de las cifras de cara al próximo año como para que no haya recortes de tipos consecutivos", dijo Mehta. "Los datos confirman la dirección de la marcha. Es la magnitud (de los recortes de tipos) lo que está en debate."

Los nueve miembros del Comité de Política Monetaria han estado divididos casi por igual en los últimos meses. En noviembre votaron 5-4 a favor de mantener los tipos.

Los analistas encuestados por Reuters la semana pasada pronosticaron una división de 5-4 a favor de un recorte en su reunión de diciembre, con el gobernador Andrew Bailey cambiando de bando para inclinar la balanza.

La desaceleración de la inflación mayor de lo esperado del miércoles,

que siguió a los datos del martes que mostraban un debilitamiento del mercado laboral, incluida la tasa de desempleo más alta desde 2021, podría ahora persuadir a más miembros del Comité de Política Monetaria a votar a favor de un recorte, dijo Mehta.

La economía británica se contrajo un 0,1% en los tres meses hasta octubre, ante informes de que las empresas congelaron los proyectos de inversión en el período previo al presupuesto de Reeves del 26 de noviembre.