El Banco de Inglaterra reduce tasa de interés clave por primera vez en meses

LONDRES (AP) — El Banco de Inglaterra redujo el jueves su tasa de interés clave por primera vez en cuatro meses, a medida que la inflación que ha afectado a consumidores y empresas comienza a ceder.

Los responsables de la política del banco central votaron 5-4 para reducir la tasa base en un cuarto de punto porcentual al 3,75% el jueves, la más baja desde febrero de 2023.

La medida se produjo un día después de que la Oficina de Estadísticas Nacionales informara que el índice de precios al consumidor bajó a 3,2% anual en noviembre, desde 3,6% en octubre.

La cifra estuvo por debajo del pronóstico del Banco de Inglaterra del 3,4%. Eso dio a los responsables de la política monetaria margen para reducir las tasas de interés en un esfuerzo por impulsar la estancada economía británica. Las estadísticas publicadas a principios de esta semana mostraron un debilitamiento del mercado laboral: el número de vacantes disminuyó y la tasa de desempleo aumentó a 5,1%, la más alta desde enero de 2021.

“El desempleo, el subempleo y los flujos del empleo al desempleo han aumentado”, dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. “Aunque aún no veo evidencia concluyente de una desaceleración más pronunciada en el mercado laboral, debemos estar atentos”.

La inflación todavía está muy por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra.

Los precios al consumidor británicos también están aumentando más rápido que en otras partes de Europa y América del Norte. La tasa de inflación en los 20 países europeos que utilizan la moneda euro se mantuvo en 2,1% en noviembre. La inflación en Estados Unidos fue del 3,0% en septiembre, las últimas cifras publicadas debido al cierre del gobierno, según se dio a conocer el jueves.

Las tasas de interés bajas ayudan a estimular el crecimiento económico porque abaratan los costos de los préstamos, lo que puede llevar a un aumento del gasto por parte de los consumidores y a un impulso en la inversión por parte de las empresas. Pero eso también puede hacer que suban los precios.

Los banqueros centrales deben sopesar esas fuerzas en competencia, evitando que la inflación erosione el valor de los ingresos y ahorros sin frenar innecesariamente el crecimiento económico.

