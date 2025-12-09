El Banco de Japón dice que el alza de los tipos de interés en el mercado ha sido "algo rápida"

TOKIO, 9 dic (Reuters) - El Banco de Japón planea aumentar la compra de bonos del Estado si los tipos de interés a largo plazo suben bruscamente, dijo el martes el gobernador Kazuo Ueda, señalando que las recientes subidas de tipos han sido "algo rápidas".

"Recientemente, los tipos a largo plazo han estado subiendo a un ritmo algo rápido", dijo Ueda al Parlamento, en un momento en que el rendimiento de referencia de la deuda pública japonesa a 10 años alcanzó esta semana máximos de 18 años.

También dijo que en circunstancias excepcionales en las que los tipos de interés a largo plazo suban bruscamente desviándose de los movimientos normales del mercado, el Banco de Japón tiene la intención de tomar medidas flexibles, como aumentar las compras de bonos del Estado.

En cuanto a la política monetaria, Ueda dijo que la probabilidad de que se materialicen las perspectivas económicas y de precios de referencia del BoJ ha ido aumentando gradualmente, teniendo en cuenta la menor incertidumbre en torno a la economía estadounidense y las políticas arancelarias.

"De cara a nuestra próxima reunión de política monetaria, estamos recopilando activamente información sobre los planes salariales de las empresas para el próximo año fiscal", dijo. "Teniendo en cuenta esta y otra información, tenemos la intención de emitir un juicio adecuado".

También dijo que ajustar el grado de relajación monetaria ayudaría a alcanzar el objetivo de inflación del banco central en un momento en que el endurecimiento del mercado laboral está aumentando la presión al alza sobre los salarios y los precios, mientras que los tipos de interés reales siguen siendo extremadamente bajos. (Información de Makiko Yamazaki; edición de Tom Hogue y Jacqueline Wong; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)