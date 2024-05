El banco de japón insinúa una subida de tipos si el impacto del yen en la inflación es grande

Por Leika Kihara y Takahiko Wada

Tokio/kumamoto, japón, 29 mayo (reuters) - el banco de japón podría subir los tipos de interés si las fuertes caídas del yen impulsan la inflación o la percepción pública de los precios futuros se mueve más de lo esperado, dijo el miércoles seiji adachi, miembro del consejo. aunque los movimientos de la divisa a corto plazo por sí solos no desencadenarían un cambio de política, el banco central podría subir los tipos de interés si persisten las caídas excesivas del yen y tienen un gran impacto en las expectativas de inflación, dijo adachi en un discurso. también afirmó que el banco de japón debe tener en cuenta no solo los riesgos a la baja para la economía y los precios, sino también los riesgos al alza a la hora de orientar su política. "debemos evitar por todos los medios subir los tipos de interés prematuramente. pero si nos centramos demasiado en los riesgos a la baja, podríamos ver cómo la inflación se acelera de tal forma que nos obligue a endurecer la política monetaria más adelante", declaró adachi. "mientras la inflación subyacente siga acercándose al 2%, es importante ajustar gradualmente el grado de apoyo monetario en función de la evolución de la economía, los precios y las finanzas", dijo, señalando la posibilidad de una subida de tipos a corto plazo. estas declaraciones ponen de relieve la creciente importancia que la debilidad del yen podría tener en el calendario de la próxima subida de tipos del banco de japón que, según algunos analistas, podría producirse en julio. sus comentarios no sirvieron para apuntalar al yen, que caía a su nivel más bajo en cuatro semanas frente al dólar debido al aumento de los rendimientos en estados unidos. tras alcanzar un máximo intradía de 157,41 yenes, el dólar se situaba en 157,10 el miércoles. adachi afirmó que la inflación al consumo volverá a acelerarse desde el verano hasta aproximadamente el otoño de este año, debido al aumento de los costes de importación y a las perspectivas de ganancias salariales sostenidas. "si la caída del yen se acelera o persiste, la inflación al consumo podría repuntar antes de lo previsto. si esto ocurre en un momento en el que hay más posibilidades de que la inflación supere de forma duradera y estable el 2%, puede que tengamos que adelantar el momento de una subida de los tipos de interés", dijo adachi. lo ideal sería que el banco de japón subiera los tipos a un "ritmo lento" en consonancia con el aumento constante de la inflación subyacente, dijo adachi en una rueda de prensa tras dar el discurso ante los líderes empresariales en kumamoto, al sur de japón. el yen se ha depreciado cerca de un 10% frente al dólar en lo que va de año, a pesar de la decisión del banco de japón en marzo de poner fin a ocho años de tipos negativos, ya que los mercados se han centrado en la todavía enorme divergencia entre los tipos de interés de estados unidos y japón. la debilidad del yen se ha convertido en un quebradero de cabeza para los responsables de política monetaria, preocupados por el impacto en el consumo del aumento de los costes de importación, y ha llevado a algunos agentes del mercado a apostar por la posibilidad de una subida de tipos a corto plazo para frenar la depreciación de la moneda. la confianza de los consumidores japoneses empeoró por segundo mes consecutivo en mayo, debido a que el aumento de los precios afectó a los hogares, según una encuesta de la oficina del gabinete publicada el miércoles. el gobierno revisó a la baja su evaluación de la confianza de los consumidores y dijo que "las mejoras se estaban estancando", en comparación con la opinión del mes anterior de que estaba mejorando. (información de leika kihara y takahiko wada; editado por jacqueline wong, sam holmes y toby chopra; editado en español por javi west larrañaga)

