El Banco de Japón, reacio a intervenir ante la subida de los rendimientos, según fuentes

Por Leika Kihara y Takahiko Wada

TOKIO, 11 dic (Reuters) -

El Banco de Japón ve poca necesidad de una intervención de emergencia para contener el aumento de los rendimientos de los bonos, una medida que va en contra de su esfuerzo por reducir el estímulo, dijeron tres fuentes cercanas al organismo.

Las crecientes expectativas del mercado de una subida de los tipos de interés en diciembre han elevado esta semana el rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años a su nivel más alto en 18 años, lo que ha atraído la atención sobre cómo podría responder el banco central.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el martes en el Parlamento que las recientes subidas de los rendimientos de los bonos habían sido "algo rápidas" y reiteró la disposición del banco central a responder ágilmente en circunstancias excepcionales.

Los responsables de política monetaria siguen atentos a los movimientos del mercado, pero son reacios a tomar medidas por el momento, como aumentar las compras de bonos o realizar operaciones de mercado de emergencia, dijeron las fuentes, señalando un umbral alto para la intervención.

Tampoco ven la necesidad inminente de modificar el plan del Banco de Japón de reducir progresivamente las compras de bonos, incluidos los de plazos superlargos, que recientemente han llevado los rendimientos a máximos históricos.

"Haría falta una venta masiva que no estuviera en sintonía con los fundamentos, algo que Japón no ve ahora mismo", dijo una de las fuentes sobre el alto obstáculo para que el Banco de Japón aumente la compra de bonos, una opinión de la que se hicieron eco otras dos fuentes.

En su opinión, las recientes subidas de los rendimientos se deben más bien a que los inversores se mantienen a la expectativa ante la incertidumbre sobre hasta qué punto el Banco de Japón podría llegar a subir los tipos y sobre la cantidad de bonos que venderá el Gobierno para financiar el presupuesto del próximo año fiscal.

Ueda ha señalado que el Banco de Japón ofrecerá cierta claridad sobre su futura senda de subidas de tipos cuando la junta decida elevarlos del 0,5% al 0,75%, una decisión que los mercados esperan que se tome en la reunión de política monetaria de la próxima semana.

El año pasado, el Banco de Japón puso fin a una década de estímulos masivos, abandonando el control de la curva de rendimiento de los bonos y ralentizando el ritmo de compra de bonos del Estado.

Al exponer su plan de reducción, el Banco de Japón afirmó que, aunque los tipos a largo plazo deberían venir determinados por los mercados, responderá "ágilmente" si los rendimientos aumentan rápidamente de forma desincronizada con los fundamentos.

Ueda ha repetido estas palabras siempre que se le ha preguntado por la evolución de los rendimientos en ruedas de prensa o en el Parlamento, incluso el martes.

El lunes, el rendimiento del JGB a 10 años alcanzó un máximo de 18 años del 1,97%, acercándose a la línea psicológica del 2%, que no se ha superado en casi dos décadas.

El Banco de Japón se centrará en lo que está impulsando los movimientos en lugar de en los niveles de rendimiento específicos, y se mantendrá cauteloso a la hora de intervenir, ya que hacerlo daría una señal equivocada a los mercados de que podría interrumpir los esfuerzos para normalizar la política, dijeron las fuentes.

Intervenir también daría a los mercados la impresión de que el Banco de Japón tiene una línea en la arena sobre dónde intervendría, lo que iría en contra de su intento de que las fuerzas del mercado impulsen los movimientos de los precios de los bonos, dijeron.

Los rendimientos en todo el mundo han subido en las últimas semanas, ya que muchos bancos centrales señalaron que están al final o cerca del final de sus propios ciclos de flexibilización, mientras que se prevé que el Banco de Japón suba los tipos en su reunión de política monetaria de la próxima semana.

Los rendimientos de los JGB también han subido por las expectativas de que la política fiscal expansiva de la primera ministra Sanae Takaichi provoque una enorme emisión de bonos, en un momento en que el BOJ estaba reduciendo su presencia en el mercado.

(Información de Leika Kihara y Takahiko Wada; Edición de Jacqueline Wong; edición en español de María Bayarri Cárdenas)