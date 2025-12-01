El Banco de Japón sopesará "los pros y los contras" de una subida de tipos en diciembre, según Ueda

Por Leika Kihara

NAGOYA, 1 dic (Reuters) -

El Banco de Japón estudiará "los pros y los contras" de una subida de los tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria, dijo el gobernador Kazuo Ueda, la señal más clara hasta ahora de una subida a finales de este mes.

El yen y los rendimientos de los bonos subieron tras este comentario, ya que los agentes del mercado valoraron la probabilidad de una subida en la reunión del 18-19 de diciembre.

Ueda se mostró optimista sobre el impacto económico de los aranceles estadounidenses, afirmando que los beneficios empresariales seguían siendo elevados y que estaba disminuyendo la incertidumbre en torno a las perspectivas de crecimiento interno.

Ueda afirmó que, a medida que se alejan las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles, aumenta la probabilidad de que se cumplan las previsiones económicas y de precios del banco central, lo que indica que se están dando las condiciones para una subida.

"El Banco de Japón se encuentra en una fase en la que debe examinar si continuará el comportamiento activo de las empresas a la hora de fijar los salarios", lo que es clave para saber cuándo subirá el tipo de interés oficial, dijo Ueda.

La escasez de mano de obra es más aguda, los beneficios empresariales están en un nivel alto y el principal grupo de presión empresarial ha pedido a sus miembros que sigan subiendo los salarios, dijo a los líderes empresariales en la ciudad de Nagoya.

"Examinaremos y debatiremos la evolución de la economía y los precios dentro y fuera del país, así como los movimientos del mercado (...) y consideraremos los pros y los contras de subir los tipos de interés", dijo Ueda.

El yen ampliaba sus ganancias el lunes, subiendo un 0,4% hasta un máximo de sesión de 155,49 por dólar tras las declaraciones de Ueda. El rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años subía 4 puntos básicos, hasta el 1,84%, el nivel más alto desde junio de 2008.

"Las declaraciones estaban claramente dirigidas a sentar las bases para una subida de tipos en diciembre", dijo el economista Tsuyoshi Ueno, del Instituto de Investigación NLI.

"El gobernador dejó cierto margen de maniobra para esperar hasta enero, dependiendo de los próximos datos económicos de Estados Unidos y de los acontecimientos políticos internos."

NO PISAR EL FRENO

Con unos tipos de interés reales profundamente negativos, otra subida seguiría dejando bajos los costes de endeudamiento y equivaldría a "soltar el acelerador" en lugar de "pisar el freno", dijo Ueda.

El banco no debe llegar ni demasiado tarde ni demasiado pronto a la hora de subir el tipo de interés oficial para garantizar que la inflación alcance sin problemas su objetivo del 2%, afirmó.

El Banco de Japón abandonó el año pasado un programa de estímulo masivo de una década de duración y elevó su tipo de interés oficial al 0,5% en enero, al considerar que la inflación estaba a punto de alcanzar de forma sostenible su objetivo del 2%.

Aunque el banco ha mantenido el tipo estable desde entonces, dos de los nueve miembros de su consejo propusieron una subida en septiembre y octubre, ya que los elevados precios de los alimentos mantienen la inflación al consumo por encima del 2% desde hace más de tres años.

Según una encuesta de Reuters, una escasa mayoría de economistas espera una subida de tipos en diciembre. Todos prevén un aumento hasta el 0,75% en marzo.

La lentitud de las subidas ha contribuido al debilitamiento del yen, que ha sido un quebradero de cabeza para los dirigentes económicos del Gobierno, preocupados por el aumento de los costes de importación que avivan la inflación.

Al preguntarle por el yen el lunes, Ueda dijo que es probable que la debilidad acelere la inflación al consumo, un factor ante el que el Banco de Japón debe estar vigilante a la hora de fijar su política monetaria.

Los nuevos descensos del yen han suscitado la perspectiva de una intervención monetaria, lo que pone de relieve la preocupación del Gobierno por el impacto negativo de la caída de la divisa.

Algunas fuentes han dicho a Reuters que el Banco de Japón está preparando a los mercados para una posible subida de los tipos de interés a partir de diciembre, reavivando el lenguaje de línea dura a medida que vuelve la preocupación por las fuertes caídas del yen y se desvanece la presión política para que el Banco mantenga bajos sus tipos de interés oficiales. (Informacióin de Leika Kihara en Nagoya; información adicional de Makiko Yamazaki en Tokio; edición de Christian Schmollinger, Thomas Derpinghaus y Christopher Cushing; edición en español de María Bayarri Cárdenas)