El Banco de Noruega mantiene los tipos, como se esperaba

OSLO, 18 dic (Reuters) -

El Banco de Noruega mantuvo el jueves el tipo de interés oficial en el 4%, tal y como se esperaba en un sondeo de Reuters, y reiteró que era probable una mayor relajación en 2026.

La corona noruega se apreció hasta los 11,97 frente al euro a las 0903 GMT, desde los 12,01 justo antes del anuncio.

"Las perspectivas son inciertas, pero si la economía evoluciona en general como se prevé actualmente, el tipo de interés oficial se reducirá aún más en el transcurso del próximo año", dijo el banco central en un comunicado.