El banco en línea Starling recibe una multa de 38 millones de dólares por "controles laxos"

El organismo de vigilancia de los mercados financieros británicos multó el miércoles al banco en línea Starling con casi 29 millones de libras (unos 38 millones de dólares) por "controles laxos", que "dejaban el sistema financiero abierto a delincuentes".

Starling, fundado en 2014, experimentó un crecimiento meteórico en el mercado británico, pasando de alrededor de 43.000 clientes en 2017 a 3,6 millones en 2023, pero "las medidas para combatir los delitos financieros no han seguido ese ritmo", señaló The Financial Conduct Authority (FCA) en un comunicado.

"Starling ha mostrado una laxitud sorprendente", dijo Therese Chambers, responsable de vigilancia de mercado de la FCA. "Han expuesto en gran medida el sistema financiero a delincuentes", denunció.

El banco ha sido sancionado por "fallos" en el control de estas personas o entidades, pero también porque "violó repetidamente" una obligación que le había sido impuesta de no abrir cuentas a clientes de alto riesgo, afirmó el regulador.

Starling, por su parte, afirmó en otro comunicado "aceptar plenamente las conclusiones" de la FCA, además de "lamentar y pedir disculpas" por "las deficiencias que condujeron" a esta decisión.

En el texto, el banco precisa que la propia entidad informó a la FCA de sus lagunas.

"Estos problemas pertenecen al pasado", prometió David Sproul, presidente del consejo de administración del banco.

Starling deberá afrontar el pago de esos 29 millones de libras, tras obtener una reducción del 30% en el monto de la multa por prometer que se pondrá a resolver los problemas señalados.

En caso de no haber dado ese paso, el organismo de vigilancia señaló que le habría impuesto una multa de casi 41 millones de libras (más de 56 millones de dólares).

ode/zap/psr/mb

AFP