El banco italiano Intesa Sanpaolo gana un 7,6% más en 2025

Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia, anunció este lunes un beneficio mejor de lo esperado de 9.320 millones de euros en 2025 (unos US$11.000 millones), un 7,6% más que el año anterior.

La entidad superó sus objetivos para 2025 y las proyecciones de los analistas de Factset, que preveían 9.230 millones de euros de beneficios (US$10.900 millones).

Los ingresos por comisiones aumentaron un 6,3%, mientras que los ingresos por intereses cayeron un 5,9%, precisó el banco en un comunicado.

En su nuevo plan estratégico 2025-2029, aprobado el lunes, el grupo prevé desarrollar sus actividades de banca privada, reducir costes mediante la digitalización y no reemplazar a cerca de la mitad de los 12.400 empleados que abandonarán la empresa en ese periodo.