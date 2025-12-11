El Banco Mundial afirma que la economía china se mantuvo firme en el tercer trimestre

11 dic (Reuters) -

El Banco Mundial dijo el jueves que la economía china se mantuvo firme en el tercer trimestre de 2025, lo que situó el crecimiento del PIB en lo que va de año en el 5,2% interanual.

En su último informe Actualización Económica de China, el Banco Mundial estimó el crecimiento para todo el año en un 4,9% y pronosticó un 4,4% para 2026, citando los persistentes vientos en contra.

Las recientes medidas fiscales y la firmeza de las políticas comerciales mundiales apuntalarán probablemente la inversión y las exportaciones, dijo.

