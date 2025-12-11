El Banco Nacional Suizo deja su tipo de interés en cero ante la baja inflación

Por John Revill

BERNA, 11 dic (Reuters) -

El Banco Nacional Suizo mantuvo sin cambios su tipo de interés oficial el jueves, ya que el banco central consideró el impacto del reciente acuerdo para reducir los aranceles estadounidenses sobre los productos suizos, así como la baja inflación.

El BNS mantuvo su tipo de interés en el 0%, el más bajo entre los principales bancos centrales, por segunda reunión consecutiva, una decisión esperada por los mercados y los analistas encuestados por Reuters.

La decisión se produce en un contexto de atonía de la economía suiza, que se contrajo un 0,5% en el tercer trimestre, y después de que la inflación descendiera en noviembre al 0%, el límite inferior del rango objetivo del 0-2% del BNS.

"La inflación de los últimos meses ha sido ligeramente inferior a la prevista. A medio plazo, sin embargo, la presión inflacionista se mantiene prácticamente inalterada en comparación con la última evaluación de la política monetaria", dijo el BNS en un comunicado.

La última decisión del BNS se produjo después de que la Reserva Federal estadounidense el miércoles.

También fue la primera reunión de política monetaria del banco central suizo desde que Suiza alcanzara en noviembre un acuerdo con Washington que redujo los aranceles adicionales de EE.UU. sobre los productos suizos al 15% desde el 39% impuesto inicialmente.

Los aranceles han perjudicado al crecimiento económico en un momento en que la fortaleza del franco suizo, alimentada por los flujos de refugio durante la agitación comercial, presionó a la baja la inflación al abaratar las importaciones.

Analistas afirman que la rebaja de los aranceles reducirá el daño económico para Suiza, que se enfrentaba a la exclusión de uno de sus mayores mercados de relojes, chocolate y maquinaria. (Información de John Revill; edición de Dave Graham y Tomasz Janowski; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)