El banco Santander anuncia compra de estadounidense Webster Bank por más de USD 12.200 millones

Santander, el mayor grupo bancario español, anunció este martes que alcanzó un acuerdo para adquirir la empresa matriz de Webster Bank por 12.200 millones de dólares.

"Esta operación une dos entidades muy complementarias y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades de Santander en Estados Unidos, al tiempo que refuerza los productos, la tecnología y los servicios disponibles para los clientes de ambas entidades", destacó el banco español.

Santander destacó que esta adquisición equivale aproximadamente al 4% de sus activos totales y sitúa a la entidad resultante de la operación "entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas" de Estados Unidos.

La presidenta del banco, Ana Botín, destacó que esta operación es "estratégicamente clave" para el negocio de Santander en Estados Unidos.