El bar incendiado en Suiza no se sometió a controles de seguridad por seis años

Por Emma Farge y Umit Bektas

CRANS-MONTANA, Suiza, 6 ene (Reuters) - El bar suizo en el que murieron 40 personas en un incendio en Año Nuevo no fue sometido a una inspección anual de seguridad desde 2019, dijo el martes el alcalde de la estación de esquí de Crans-Montana.

Las autoridades suizas han estado buscando explicaciones sobre el incendio, que arrasó el bar "Le Constellation" en la madrugada del 1 de enero. La mayoría de las víctimas eran adolescentes.

"Lo sentimos profundamente. No teníamos ningún indicio de que no se hubieran hecho las comprobaciones", dijo a la prensa el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Feraud, quien añadió que los bares de la ciudad deben someterse a este tipo de inspecciones todos los años.

Según la fiscalía, el incendio fue causado probablemente por unas velas de bengala que prendieron fuego al techo del sótano del bar, que estaba recubierto de un material de espuma utilizado para insonorizar.

PROHIBIDAS LAS VELAS DE BENGALA

Feraud dijo que "Le Constellation" había pasado su última inspección en 2019. La espuma insonorizante en su techo se consideró aceptable en ese momento, y no se requirió una alarma contra incendios debido al tamaño del bar.

"Nunca hubo controles sobre esta espuma insonorizante. Nuestros agentes de seguridad no lo consideraron necesario", dijo Feraud.

Agregó que la ley no obliga a las autoridades a verificar este tipo de materiales, pero "los tribunales tendrán que determinar si esto debería haberse hecho a pesar de todo".

Las autoridades están investigando a las dos personas que regentaban el bar como sospechosas de delitos que incluyen el homicidio por negligencia. El domingo, la policía dijo que por el momento las circunstancias no merecían que fueran puestos bajo arresto, y que no veían riesgo de fuga.

Feraud indicó que las autoridades habían cerrado otro local regentado por la pareja y que las velas de bengala que probablemente desencadenaron el incendio han sido prohibidas en los locales de la ciudad.

DOS SALIDAS

Además de los 40 muertos, al menos 116 personas resultaron heridas. El elevado número de víctimas ha llevado a preguntarse si el bar estaba abarrotado.

Feraud dijo que su capacidad máxima era de 200 personas, con salidas de emergencia diseñadas para atender a 100 personas en cada uno de sus dos niveles. Dijo que no sabía si la salida de la planta baja funcionaba esa noche y que los investigadores lo determinarían.

También se realizaron inspecciones en el bar en 2016 y 2018, según las autoridades. Antes de eso, el edificio que lo alberga estaba en un municipio diferente, dijo Feraud, señalando la creación de Crans-Montana en 2017 a partir de una fusión de cuatro municipios. (Reporte de Emma Farge en Ginebra y Umit Bektas en Crans-Montana, Redacción de Miranda Murray, Editado en Español por Ricardo Figueroa)