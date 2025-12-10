El Barça afianza el liderato en Champions femenina tras vencer 3-1 al Benfica

El FC Barcelona se impuso este miércoles 3-1 al Benfica en la 5ª jornada de Liga de Campeones femenina, resultado que mantiene a las azulgranas en lo alto del grupo único.

Con 13 puntos, e igualado con el Lyon pero con mejor diferencia de goles (+15 contra +9), el Barça llegó a verse igualado en el marcador.

Las lisboetas respondieron al tanto inicial de la polaca Ewa Pajor (29') con gol de la canadiense Chandra Davidson (46'), pero una diana contra su portería de la nigeriana Christy Ucheibe (54') y el gol poco después de Laia Alexandri (58') dejaron los tres puntos en el Johann Cruyff Arena, pese a un penal errado por Alexia Putellas (74').

El otro club español en liza este miércoles, el Atlético de Madrid (11º), empató 2-2 contra el Bayern Múnich (6º) y se mantiene en puestos para avanzar a octavos de final.

-- Partidos de la quinta jornada:

- Martes:

Real Madrid (ESP) - Wolfsburgo (GER) 2 - 0

París SG (FRA) - OH Louvain (BEL) 0 - 0

Arsenal (ENG) - FC Twente (NED) 1 - 0

SKN Sankt Pölten (AUT) - Juventus (ITA) 0 - 5

- Miércoles:

Atlético de Madrid (ESP) - Bayern Múnich (GER) 2 - 2

Chelsea (ENG) - AS Roma (ITA) 6 - 0

Manchester United (ENG) - Lyon (FRA) 0 - 3

Barcelona (ESP) - Benfica (POR) 3 - 1

Vålerenga Fotball (NOR) - Paris FC (FRA) 0 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Barcelona 13 5 4 1 0 18 3

2. Lyon 13 5 4 1 0 14 5

3. Chelsea 11 5 3 2 0 18 2

4. Juventus 10 5 3 1 1 13 7

5. Real Madrid 10 5 3 1 1 12 6

6. Bayern Múnich 10 5 3 1 1 11 13

7. Wolfsburgo 9 5 3 0 2 12 8

8. Arsenal 9 5 3 0 2 8 6

9. Manchester United 9 5 3 0 2 6 9

10. Paris FC 8 5 2 2 1 6 7

11. Atlético de Madrid 7 5 2 1 2 13 5

12. OH Louvain 6 5 1 3 1 5 7

13. Vålerenga Fotball 4 5 1 1 3 4 6

14. Twente 2 5 0 2 3 3 9

15. Benfica 1 5 0 1 4 3 10

16. París SG 1 5 0 1 4 3 11

17. AS Roma 1 5 0 1 4 3 18

18. Sankt Pölten 1 5 0 1 4 2 22

- Los cuatro primeros equipos se clasifican directamente para cuartos. Del 5º al 8º puesto son cabezas de serie para disputar una ronda de octavos ida y vuelta contra los equipos clasificados entre el 9º y el 12º puesto. Los equipos del 13º al 18º puesto caen eliminados.

