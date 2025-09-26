El Barça agrava sus problemas de lesiones con las bajas de Raphinha y el portero García

26 sep (Reuters) - El delantero brasileño Raphinha y el portero Joan García se han unido a la creciente lista de lesionados del Barcelona, informó el viernes el club de La Liga.

Se espera que Raphinha esté de baja unas tres semanas por una lesión en los isquiotibiales, mientras que la rotura del menisco de la rodilla izquierda de García requiere cirugía, lo que le mantendrá de baja entre cuatro y seis semanas, dependiendo de su recuperación.

El Barcelona, segundo en la clasificación y a dos puntos del Real Madrid, ya no podrá contar con el centrocampista Gavi durante cinco meses, tras una operación de rodilla. Fermín López también es baja por lesión, pero se espera que Lamine Yamal y Alejandro Balde regresen este fin de semana.

El equipo de Hansi Flick, invicto esta temporada, recibe el domingo a la Real Sociedad antes de enfrentar el miércoles al París Saint Germain por la Liga de Campeones.

Es probable que Wojciech Szczesny sustituya a García, que había jugado todos los partidos de la presente campaña tras fichar en junio procedente del Espanyol, ya que Marc-Andre ter Stegen también está lesionado. (Reporte de Trevor Stynes Edición en español de Javier López de Lérida)