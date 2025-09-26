El Barça anuncia las lesiones de Joan García y Raphinha, bajas varias semanas

El FC Barcelona anunció este viernes las lesiones del guardameta Joan García y del atacante brasileño Raphinha, a cinco días de medirse al París Saint-Germain en Liga de Campeones.

Ambos fueron titulares el jueves en el partido de LaLiga en Oviedo (victoria catalana 3-1).

El guardameta "sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda" y su tiempo de baja es "de 4 a 6 semanas". En el caso del atacante, "sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho" y se calcula una baja "de 3 semanas".

Joan García, llegado en el mercato del verano europeo procedente del Espanyol, se ha hecho con la titularidad de la portería blaugrana y su baja supone un duro golpe para el Barça, también desprovisto de su capitán Marc-André Ter Stegen.

El polaco Wojciech Szczesny, que fichó el año pasado precisamente para suplir la baja del guardameta alemán, ocupará la portería hasta que el catalán esté recuperado.

La lista de bajas comienza a ser preocupante para el entrenador alemán Hansi Flick, ya que en la lista de lesionados se unen a Gavi, indisponible varios meses.

El FC Barcelona se enfrenta el domingo a la Real Sociedad en LaLiga y el miércoles recibirá al París Saint-Germain en la segunda jornada de Liga de Campeones.

Dentro de un mes exacto, el 26 de octubre, está previsto el Clásico contra el Real Madrid, una salida complicada para la que García queda prácticamente descartado, mientras que Raphinha tendría complicado llegar en forma.

