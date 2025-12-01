El Barça anuncia que Aitana será operada el martes de una fractura del peroné

La centrocampista del Barcelona y de la selección española, Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro las últimas tres ediciones, pasará el martes por el quirófano por una fractura del peroné a nivel del tobillo izquierdo, anunció este lunes el club catalán.

"Las pruebas realizadas este lunes a la jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí han confirmado que sufre una fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo. El tratamiento será quirúrgico y se llevará a cabo mañana martes", señaló la entidad azulgrana en un comunicado.

Aitana se lesionó durante el entrenamiento del domingo con la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde la selección prepara la vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania, después de empatar sin goles en el país germano.

Lesionada tras un mal apoyo en una acción fortuita, según la selección nacional, la jugadora será operada por el doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos de la entidad azulgrana, precisó el club.

Con el Barça, la mediocentro había disputado 15 encuentros esta temporada, saliendo como titular en 13 de ellos, y había firmado seis goles y tres asistencias, recordó el club en su comunicado.

