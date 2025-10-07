El Barça arranca la reconquista de la Champions con goleada y obra de arte de Alexia

Desposeído del trono en la Liga de Campeones de Europa femenina por el Arsenal, el Barcelona arrancó la reconquista con una goleada 7-1 ante el Bayern de Múnich este martes en el estadio Johan Cruyff, testigo de un tanto espectacular de Alexia Putellas.

Solo habían transcurrido cuatro minutos cuando la Balón de Oro en 2021 y 2022 se encontró un balón en la frontal y soltó un zurdazo con rosca a la escuadra para abrir la cuenta del equipo ganador de tres de las últimas cinco ediciones de la Champions.

Continuaron la fiesta azulgrana la polaca Ewa Pajor (12' y 56'), la neerlandesa Esmee Brugts (27'), Salma Paralluelo (45+1') y, en la recta final, la máxima goleadora de la pasada edición de la competencia, Claudia Pina (88' y 90+2').

El gol del Bayern lo marcó la internacional alemana Klara Bühl (32').

Pere Romeu, el técnico del Barcelona, había avisado de que sus jugadoras iban a competir "como animales" y cumplieron a rajatabla, con tres dianas en 27 minutos para encarrilar el triunfo.

Primer líder

Con este triunfo, el Barcelona, finalista en las últimas cinco Champions, es el primer líder de la Liga de Campeones en su nuevo formato de grupo único, con 18 equipos, y seis partidos a jugar en total en esta primera fase.

En esta primera fecha europea saltó la sorpresa en Londres con el Lyon, el gran dominador de la competición (ocho títulos, récord) antes de la irrupción del Barcelona, batiendo 2-1 al vigente campeón Arsenal.

El gigante francés se impuso gracias a un doblete de la delantera haitiana Melchie Dumornay en la primera parte (18' y 23'), aprovechando dos errores en la salida de balón del equipo local, que se había puesto por delante gracias a un gol de la delantera Alessia Russo (7').

En los otros dos partidos del día, París FC y OH Leuven igualaron 2-2 y la Juventus venció 2-1 al Benfica con doblete de la italiana Cecilia Salvai.

Resultados del martes:

Barcelona (ESP) - Bayern Múnich (GER) 7 - 1

París FC (FRA) - OH Leuven (BEL) 2 - 2

Arsenal (ENG) - Lyon (FRA) 1 - 2

Juventus (ITA) - Benfica (POR) 2 - 1

Programa del miércoles (en horas GMT):

(16h45) FC Twente (NED) - Chelsea (ENG)

Real Madrid (ESP) - AS Roma (ITA)

(19h00) SKN Sankt Pölten (AUT) - Atlético Madrid (ESP)

Wolfsburgo (GER) - París SG (FRA)

Manchester United (ENG) - Valerenga Fotball (NOR)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Barcelona 3 1 1 0 0 7 1

2. Lyon 3 1 1 0 0 2 1

3. Juventus 3 1 1 0 0 2 1

4. OH Leuven 1 1 0 1 0 2 2

5. Paris FC 1 1 0 1 0 2 2

6. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0

. París SG 0 0 0 0 0 0 0

. Wolfsburgo 0 0 0 0 0 0 0

. AS Roma 0 0 0 0 0 0 0

. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0

. Twente 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0

. Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0

. Sankt Pölten 0 0 0 0 0 0 0

. Vålerenga Fotball 0 0 0 0 0 0 0

16.

Benfica 0 1 0 0 1 1 2

17. Arsenal 0 1 0 0 1 1 2

18. Bayern Múnich 0 1 0 0 1 1 7

bur/pm/raa/