El Barça confía en el genio de Yamal y Pedri para reconquistar la Champions

El Barcelona confía en el buen momento de forma de sus estrellas Lamine Yamal y Pedri para superar la eliminatoria de octavos de Champions contra Newcastle (ida, martes 20.00 GMT) y seguir avanzando en el camino hacia la conquista de un título europeo que no levanta desde 2015.

Ambos fueron protagonistas en el trabajado triunfo azulgrana por 1-0 en San Mamés el sábado, que permite al Barça seguir líder de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

El centrocampista canario (23 años) asistió a Yamal y éste logró el único tanto del partido con un zurdazo colocado a la escuadra de Unai Simón.

"No ha hecho su mejor partido, pero ha decidido el partido", destacó el técnico Hansi Flick.

Una semana antes, frente al Villarreal, Yamal logró el primer triplete de su carrera a los 18 años y 230 días, un año antes de que consiguiera su primer hat trick un tal Lionel Messi, con quien es comparado frecuentemente.

- Mejor que Messi y Cristiano -

El tanto en San Mamés fue el 19º gol esta temporada del extremo derecho, que llegó así a los 50 tantos como profesional (44 con el Barça y 6 con la selección española) antes de cumplir los 19 años (con 18 años y 237 días).

Por tener una referencia del logro, Messi marcó su gol 50 con 20 años y 315 días y Cristiano Ronaldo no llegó a esa cifra hasta los 21 años y 297 días.

Es ya la temporada más prolífica de Yamal, que suma 14 goles en LaLiga, tres en Champions y dos en la Copa del Rey, además de repartir 15 asistencias en 36 partidos disputados esta temporada.

Más allá de los números, lo que parece claro es que Yamal ya tiene olvidados los problemas de pubalgia que le impidieron rendir al máximo en la primera parte de la temporada.

También está recuperado de los problemas musculares que le han hecho perderse esta temporada una docena de partidos Pedri, que es la pieza clave del engranaje del sistema de Hansi Flick.

Suma dos goles y 10 asistencias, aunque la verdadera importancia del centrocampista es que el equipo juega a su ritmo. Como sucedió en Bilbao, donde disputó la segunda parte.

- "Hace mejor a cada jugador" -

"Hace mejor a cada jugador. Cambia los partidos e incluso Olmo ha actuado mejor que en la primera mitad. Con Pedri todo es más fácil", se felicitó Flick tras el partido, destacando también "su conexión con Lamine".

Si Pedri y Lamine ponen la magia en el ataque, Joan García y la defensa tendrán que mejorar en Newcastle para sacar el martes un buen resultado.

El Barça ha encajado al menos un gol en todos los partidos esta temporada en Champions y contra el Newcastle no estarán los dos laterales habituales, Alejandro Balde y Jules Koundé, ambos lesionados.

Si el equipo catalán es uno de los favoritos para ganar la presente edición de la Champions, su rival Newcastle parece ir a menos, sobre todo en la Premier League, donde está en tierra de nadie, 12º con 39 puntos y el sábado fue eliminado por el Manchester City de la FA Cup.

En el playoff de acceso a los octavos de Champions superó sin problemas al Qarabagh (9-3 en el total de la eliminatoria), pero ahora se cruza con un rival de mucha mayor categoría.

- El partido "más grande" de la historia -

El entrenador Eddie Howe ha definido el partido del martes como "el más grande" en la historia del club: "Nunca antes habíamos estado en esta situación en la Liga de Campeones y es la mejor competición que existe, así que, por razones obvias, es un partido enorme en nuestra historia".

Por primera vez desde la temporada 2002-2003, cuando alcanzaron la segunda fase de grupos, el Newcastle forma parte de los 16 clubes que siguen en liza en la Champions.

Los hinchas del Newcastle más veteranos aún recuerdan cuando las Urracas derrotaron por 3-2 al Barcelona, con un triplete del colombiano Faustino Asprilla, en el primer enfrentamiento de ambos clubes en la Champions en 1997.

Pero todos recuerdan también que esta misma temporada, el Barça ya se impuso en St. James Park por 2-1 en la primera jornada de la Liga de Campeones.