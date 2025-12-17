El Barça conquista París y avanza invicto a cuartos de la Champions femenina

El Barcelona finalizó la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina con un invicto -cinco victorias y un empate- que le permite avanzar de manera directa a cuartos, al ganar 2-0 al París FC, este miércoles en el estadio Jean-Bouin de la capital francesa.

Ante las azulgranas, campeonas europeas en 2021, 2023 y 2024, y subcampeonas en 2022 y 2025, las parisinas mostraron coraje, pero no supieron aprovechar las escasas grietas que dejaron sus rivales en el primer tiempo.

Al no lograr una clasificación directa para los cuartos, que habría dependido de un improbable cúmulo de circunstancias, las parisinas se conformarán con la repesca a mediados de febrero, cuyo sorteo se celebrará el jueves.

Ante más de 15.000 espectadores en el Jean-Bouin, nuevo récord para el equipo femenino del París FC, las jugadoras de Sandrine Soubeyrand sucumbieron ante un Barça privado de varias de sus estrellas, entre ellas la triple Balón de Oro Aitana Bonmatí, operada de una fractura del peroné a principios de diciembre.

Por el Barça la joven Vicky López se encargó de abrir el marcador (22') y la noruega Caroline Graham Hansen (49') aprovechó una defensa demasiado pasiva para batir a la guardameta Mylène Chavas.

Acorraladas, las parisinas estuvieron a punto de encajar un tercer gol de la doble Balón de Oro Alexia Putellas (90+3'), finalmente anulado por fuera de juego.

El Barcelona se clasifica a cuartos como primero, igualado a puntos con el Lyon (16). También lograron el pase directo Chelsea y Bayern de Múnich, tercero y cuarto.

Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid disputarán la repesca para acceder a cuartos.

-- Resultados de los partidos de la sexta jornada de la Liga de Campeones femenina:

- Miércoles 17 de diciembre

OH Louvain (BEL) - Arsenal (ENG) 0-3

Lyon (FRA) - Atlético Madrid (ESP) 4-0

AS Roma (ITA) - SKN Sankt Pölten (AUT) 6-1

Juventus (ITA) - Manchester United (ENG) 0-1

Wolfsburgo (GER) - Chelsea (ENG) 1-2

FC Twente (NED) - Real Madrid (ESP) 1-1

Bayern Múnich (GER) - Vålerenga Fotball (NOR) 3-0

París FC (FRA) - FC Barcelona (ESP) 0-2

Benfica (POR) - París SG (FRA) 1-1

Clasificación:

Pts J G E P Gf Gc Dif

1. FC Barcelona (ESP) 16 6 5 1 0 20 3 17

2. Lyon (FRA) 16 6 5 1 0 18 5 13

3. Chelsea (ENG) 14 6 4 2 0 20 3 17

4. Bayern Múnich (GER) 13 6 4 1 1 14 13 1

5. Arsenal (ENG) 12 6 4 0 2 11 6 5

6. Manchester United (ENG) 12 6 4 0 2 7 9 -2

7. Real Madrid (ESP) 11 6 3 2 1 13 7 6

8. Juventus (ITA) 10 6 3 1 2 13 8 5

9. Wolfsburgo (GER) 9 6 3 0 3 13 10 3

10. París FC (FRA) 8 6 2 2 2 6 9 -3

11. Atlético Madrid (ESP) 7 6 2 1 3 13 9 4

12. OH Louvain (BEL) 6 6 1 3 2 5 10 -5

13. Vålerenga Fotball (NOR) 4 6 1 1 4 4 9 -5

14. AS Roma (ITA) 4 6 1 1 4 9 19 -10

15. FC Twente (NED) 3 6 0 3 3 4 10 -6

16. Benfica (POR) 2 6 0 2 4 4 11 -7

17. París SG (FRA) 2 6 0 2 4 4 12 -8

18. SKN Sankt Pölten (AUT) 1 6 0 1 5 3 28 -25

- Los cuatro primeros equipos se clasifican directamente para cuartos. Del 5º al 8º puesto son cabezas de serie para disputar una ronda de octavos ida y vuelta contra los equipos clasificados entre el 9º y el 12º puesto. Los equipos del 13º al 18º puesto caen eliminados.