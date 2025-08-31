LA NACION

El Barça deja escapar sus primeros puntos en empate 1-1 ante el Rayo

El Barcelona sufrió este domingo para empatar 1-1 en su visita al Rayo Vallecano, en la tercera jorn

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El Barça deja escapar sus primeros puntos en empate 1-1 ante el Rayo
El Barça deja escapar sus primeros puntos en empate 1-1 ante el RayoBernat Armangue - AP

El Barcelona sufrió este domingo para empatar 1-1 en su visita al Rayo Vallecano, en la tercera jornada de LaLiga, y queda cuarto con siete puntos, a dos de los equipos de cabeza, Real Madrid y Athletic, que ganaron sus tres partidos.

Lamine Yamal (minuto 40) adelantó al equipo catalán de penal y luego igualó para los madrileños Fran Pérez (67), en un encuentro marcado por los problemas con el sistema de videoarbitraje (VAR).

Antes de que se iniciara el partido, el árbitro se dirigió a los técnicos del Rayo y Barcelona, Iñigo Pérez y Hansi Flick, para indicarles que había problemas de comunicación con el VAR, que estuvo inoperativo durante la primera mitad.

rsc/dr/iga

LA NACION
Más leídas
  1. El restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués
    1

    “Nadie sabe qué va a comer”: el restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués

  2. Colapinto, muy cerca del primer punto: una estrategia que no lo ayudó y el tapón de Gasly
    2

    Colapinto rescató en Zandvoort al modelo 2024 de Franco y consiguió su mejor resultado para Alpine

  3. Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto
    3

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto

  4. Un exdiputado quiso cruzar la frontera con una caja de balas sin declarar
    4

    Escándalo en Chile: un exdiputado quiso cruzar la frontera con una caja de balas sin declarar

Cargando banners ...