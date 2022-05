El Barça despide el curso en Sídney con remontada (2-3) ante los 'A-League All Stars'

El Barça despidió la temporada este miércoles en Sídney (Australia) con una victoria (2-3) ante una selección de jugadores de la A-League, en un partido amistoso con aroma de despedida para algunos jugadores que podrían no volver a vestir la camiseta blaugrana el próximo curso, y también de fiesta al visitar por primera vez en su historia el país 'aussie'.

Los de Xavi Hernández se adelantaron en el marcador en la primera parte, con un zapatazo de Ousmane Dembélé, quien gozó de las mejores ocasiones antes del descanso. No obstante, los 'A-League All Stars' de Dwight Yorke no se dieron por vencidos y con una reanudación fulgurante pusieron contra las cuerdas a los blaugranas.

En menos de diez minutos, los locales remontaron el encuentro tras aprovechar en el minuto 47 un mal despeje de Arnau Tenas, quien entró por Ter Stegen en el descanso. El australiano Reno Piscopo puso el 1-1 y de sus botas salió el segundo gol de los australianos, tras salir a la contra y dejar al marfileño Adama Traoré, del Western Sydney FC, delante de la portería rival para adelantarse en el marcador.

El Barça se puso las pilas y Xavi movió el banquillo para conseguir empatar el encuentro. A diferencia de Luuk de Jong, el atacante Adama Traoré consiguió marcar en su posiblemente último partido como culé para poner en tablas el amistoso, que finalmente acabaría decantándose para los catalanes con un remate inapelable de Ansu Fati (77') --que volvió a gozar de algunos minutos tras su lesión-- después de una jugada magistral de Antonio Aranda.

La gran fiesta, con 70.174 espectadores australianos en las gradas, se trasladó al terreno de juego con un repertorio de goles por ambas partes. De este modo, el FC Barcelona conquistó su primer partido de su historia en tierras australianas, el que pone fin a una temporada en blanco a nivel de títulos para los de Xavi.