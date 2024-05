El Barça Femení celebrará la Liga F este viernes en el Estadi Johan Cruyff

El FC Barcelona confirmó que el Barça Femení celebrará la conquista de la Liga F este próximo viernes, en el marco del partido de la jornada 27 contra el Athletic Club en el Estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

"Después de unos días de celebración de la quinta Liga consecutiva ganada por las de Giráldez, el viernes será el momento de hacerlo en casa; y de la mejor forma posible, acompañadas de la afición 'culer'", señaló el club blaugrana.

Desde las 19.30 horas, una vez se abran las puertas, la cita se convertirá en una fiesta en la que la afición podrá disfrutar de juegos y concursos en el videomarcador con preguntas sobre el título de campeonas, que también se reanudarán durante el descanso. No faltará la música a ritmo de DJ y una zona donde pintarse la cara.

Otras actividades para animar a la afición seguirán durante el descanso, con una carrera de títulos en las gradas o una lluvia de camisetas con el diseño exclusivo de 'Campiones' ('Campeonas'), que no estará a la venta.

El grupo de música barcelonés Ginestà, formado por los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas, será el grupo invitado especial en este partido e interpretarán el himno del Barça en la previa y cantarán una canción de su nuevo disco 'Vida meva' durante el descanso.

El Barça Femení recibirá el reconocimiento como campeonas de la Liga F 2023-24 al finalizar el partido, en el mismo terreno de juego. Acto seguido, se dará paso al homenaje por parte del FC Barcelona, dedicado no sólo al equipo sino también a la afición y a su apoyo incondicional.

Un vídeo emotivo y la interpretación en directo de la canción 'We are the Champions' a cargo de la cantante de Euforia Nerea Arroyo serán algunas de las sorpresas que tendrán lugar durante la celebración.

Europa Press