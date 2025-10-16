El Barça femenino vence 4-0 a la Roma en nueva goleada en Champions

El FC Barcelona derrotó este miércoles a la Roma (0-4) en el Stadio Tre Fontane de la capital italiana en la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa femenina, de la que las culés son vigentes subcampeonas.

Las jugadoras dirigidas por Pere Romeu lideran la clasificación de la competición con seis puntos en dos partidos, con 11 goles a favor y solo uno en contra, el encajado en la primera fecha en su goleada 7-1 al Bayern de Múnich.

La neerlandesa Esmee Brugts (2'), la portuguesa Kika Nazareth (58'), la doble Balón de Oro española Alexia Putellas, de penal (71'), y la noruega Caroline Graham (90') marcaron los goles del conjunto catalán.

En otros partidos de este miércoles, las francesas del París FC sufrieron la ley de las inglesas del Chelsea (4-0) en Londres.

Las Blues, dirigidas por la francesa Sonia Bompastor, marcaron en dos ocasiones antes del descanso, por medio de Sandy Baltimore de penal (31') y de Johanna Rytting Kaneryd (39'). Alyssa Thompson (47') y Erin Cuthbert (63') completaron la goleada.

El conjunto parisino había empatado en la primera fecha ante el modesto OH Leuven (2-2), al igual que el Chelsea ante el Twente (1-1). El Leuven se recuperó este miércoles derrotando 2-1 al Twente.

Lyon también golea

Otro equipo galo, el Lyon, ocho veces campeón de la competición, se impuso con facilidad al Sankt Pölten austríaco (3-0), que ya había perdido en el inicio de su campaña europea ante el Atlético de Madrid (0-6).

Y el Wolfsburgo alemán, dos veces campeón, se impuso 1-2 ante el Valerenga noruego.

El jueves, el Atlético de Madrid recibirá al Manchester United y el Real Madrid visitará al París Saint-Germain.

Las vigentes campeonas del Arsenal inglés visitarán al Benfica portugués.

Esta temporada, por primera vez, la Champions femenina cuenta con 18 equipos participantes. Cada uno de ellos juega ante seis rivales diferentes en la fase de liguilla.

Los cuatro primeros se clasifican directamente a cuartos de final. Los clubes entre el puesto 5º y el 12º disputan un repechaje para acceder a cuartos.

-- Resultados de la segunda jornada de la Liga de Campeones femenina y clasificación:

- Resultados del miércoles:

OH Louvain (BEL) - Twente (NED) 2 - 1

AS Roma (ITA) - Barcelona (ESP) 0 - 4

Chelsea (ENG) - París FC (FRA) 4 - 0

Vålerenga Fotball (NOR) - Wolfsburgo (GER) 1 - 2

Lyon (FRA) - Sankt Pölten (AUT) 3 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Barcelona 6 2 2 0 0 11 1

2. Wolfsburgo 6 2 2 0 0 6 1

3. Lyon 6 2 2 0 0 5 1

4. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1

5. OH Louvain 4 2 1 1 0 4 3

6. Atlético de Madrid 3 1 1 0 0 6 0

7. Real Madrid 3 1 1 0 0 6 2

8. Juventus 3 1 1 0 0 2 1

9. Manchester United 3 1 1 0 0 1 0

10. Twente 1 2 0 1 1 2 3

11. Paris FC 1 2 0 1 1 2 6

12. Benfica 0 1 0 0 1 1 2

13. Arsenal 0 1 0 0 1 1 2

14. Vålerenga Fotball 0 2 0 0 2 1 3

15. París SG 0 1 0 0 1 0 4

16. Bayern Múnich 0 1 0 0 1 1 7

17. AS Roma 0 2 0 0 2 2 10

18. SKN Sankt Pölten (AUT) 0 2 0 0 2 0 9 -9

