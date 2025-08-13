El Barça inscribirá a Joan García por lesión de larga duración de Ter Stegen

El FC Barcelona anunció este miércoles que la Comisión Médica de LaLiga española ha certificado la lesión de "larga duración" del arquero Marc-André Ter Stegen y que ello le permitirá "formalizar de manera inmediata la inscripción" del guardameta Joan García.

“El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André Ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente”, escribió el equipo azulgrana en un breve texto en su página web.

“El club procederá mañana (jueves) a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García”, agregó.

Esta cuestión había generado en los últimos días un conflicto entre el Barça y Ter Stegen, ya que el jugador alemán se negó inicialmente a autorizar que su informe médico fuera enviado a LaLiga.

El Barcelona le retiró la capitanía y le abrió expediente, antes de que las partes llegaran a un acuerdo y el arquero firmara finalmente la autorización.

Ter Stegen, de 33 años, que ha visto sus últimas temporadas marcadas por las lesiones, fue operado el pasado mes de un problema crónico en la espalda.

Joan García, de 24 años, fue fichado en junio, procedente del Espanyol, después de que el Barça pagara su cláusula de rescisión de 26,3 millones de euros (US$31 millones).

El jugador español se unió al equipo de Hansi Flick hasta 2031, pero su inscripción para disputar partidos oficiales estaba bloqueada por las normas del fair-play financiero.

Con la certificación de la baja de larga duración de Ter Stegen, el Barça consigue liberar en la masa salarial de los jugadores inscritos la cantidad necesaria para incluir a Joan García, que podrá por lo tanto estar disponible desde la primera jornada de LaLiga, el sábado en el terreno del Mallorca.

Joan García ha disputado amistosos de pretemporada con el equipo, desde su debut con sus nuevos colores a finales de julio en la victoria 3-1 sobre el Vissel Kobe en Japón.

Además, el Barça tiene como guardameta al veterano polaco Wojciech Szczesny, de 35 años, que renovó su contrato recientemente hasta 2027.