El Barça pide la dimisión de Tebas por la supuesta presentación de pruebas falsas en el 'caso Negreira'

El FC Barcelona ha mostrado su "profundo enfado, indignación y hartazgo" ante la información publicada este lunes en el periódico catalán La Vanguardia, que afirma que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, presuntamente presentó ante la Fiscalía una prueba falsa contra el club azulgrana en el 'caso Negreira', y ha pedido la dimisión del presidente de la patronal.

"Ante la gravedad de la información aparecida hoy lunes en La Vanguardia, en la que se vincula al presidente de LaLiga, Javier Tebas, como ejecutor en la presentación de una prueba falsa ante la Fiscalía para incriminar a nuestro club, el FC Barcelona quiere expresar su profundo enfado, indignación y hartazgo", comienza el comunicado de la entidad culé.

"Por este motivo, requerimos urgentemente al presidente de LaLiga que aparezca públicamente para ofrecer explicaciones, más allá del tuit enviado de madrugada por el señor Tebas, huyendo de estudio y con una pátina amenazante", añadió.

Además, insiste en que el club está siendo "víctima de un linchamiento mediático". "El FC Barcelona, como ha ido diciendo el presidente Joan Laporta en las últimas semanas, se siente víctima de un linchamiento mediático por unos hechos que nunca han ocurrido: el Barça nunca ha comprado árbitros", apuntó.

"En este acoso han participado un puñado de medios y opinadores con más o menos mala intención, y con LaLiga entre bambalinas atizando el fuego contra nuestro club, con aportaciones de su presidente que sólo han ido en una dirección: intentar condenarnos ante la opinión pública antes de que se juzguen los hechos", expresó.

En este sentido, destacó que "no es la primera vez que el presidente de LaLiga utiliza toda su maquinaria mediática para dinamitar al FC Barcelona". "Al margen de sus habituales sinsentidos, nunca podríamos haber imaginado que hubiera pretendido incriminar a nuestro club con pruebas falsas", aseguró. "La noticia que publica hoy La Vanguardia es de una gravedad que debería alertar a todos los clubs de LaLiga, por unas prácticas que no tienen ningún encaje en las funciones que son atribuidas al presidente de LaLiga", prosiguió.

"Sólo por este hecho, el de atribuirse funciones que no le corresponden, aunque también por dignidad y respeto a la presidencia de LaLiga, el señor Tebas debería dimitir en su función. Sin embargo, conocedores de su obsesión por perseguir al FC Barcelona y mostrando constantemente su aversión y manifiesta antipatía hacia nuestro club, entendemos que el actual presidente de LaLiga persistirá en su comportamiento de seguir perjudicando a nuestro club", concluyó.

Tebas recuerda que se informó del escrito en comisión delegada

Por su parte, Javier Tebas replicó al conjunto presidido por Joan Laporta en su perfil oficial de 'Twitter' donde recalcó que ya han solicitado al diario "el derecho de rectificación" y que la Comisión Delegada de LaLiga fue informada de la presentación de este escrito.

"FC Barcelona, antes de presentar el escrito a la Fiscalía, la asesoría jurídica de LaLiga informó a la Comisión Delegada del pasado 21 de febrero, del contenido del escrito y su documento. Aclarado y ¿vosotros?", escribió el dirigente.

Además, Tebas añade el burofax enviado a La Vanguardia donde recalca que la información publicada "incluye afirmaciones, e informaciones erróneas" que perjudican "gravemente" a su "honor y reputación", además de a "la imagen" de LaLiga. En este sentido, incide en el titular de la noticia sobre que presentó una prueba falsa ya que en el escrito enviado a la Fiscalía y en el que se basa la noticia "claramente se desmiente".

Tebas recuerda que, dado que LaLiga está personada como acusación particular en el 'Caso Soule', envió esta documentación a la Fiscalía Provincial de Barcelona que investiga el 'Caso Negreira' y que el escrito al que se refiere la noticia se hizo "con la máxima transparencia y objetividad" y dejando claro que no suponía "el ejercicio de acusación concreta frente a nadie", por lo que no sería "una prueba falsa".

