El Barça pone el marcha el escenario post Dembélé y le busca relevo

Vítor Roque, Doku, Abde o Bernardo Silva están en la terna de candidatos

BARCELONA, 2 Ago. 2023 (Europa Press) -

A falta de un acuerdo final y su oficialidad, parece que las horas de Ousmane Dembélé en el FC Barcelona están contadas y que pondrá rumbo al Paris Saint-Germain, dejando un hueco en el extremo que el club blaugrana deberá llenar en este mismo mercado de verano para no perder poder ofensivo.

El técnico blaugrana, Xavi Hernández, reconoció tras confirmar que Dembélé pidió salir y que no podían igualar la oferta del PSG que se debilitaba el equipo con su salida. Así que el plan que tenían para afrontar el escenario post Dembélé ya está en marcha en Can Barça.

¿Quién podría llenar el hueco de Dembélé? Las opciones son varias. Primero, hay que mirar en casa. En la primera plantilla hay ahora mismo varios jugadores que, estando sano y en forma Dembélé, estaban por detrás en la última temporada. Y es que el francés era uno de los jugadores más valorados por Xavi.

Ansu Fati, el nuevo '10' que debía ser la bandera del equipo en los años post Messi, puede tener vía libre para explotar si, por fin, gana confianza y deja atrás las graves lesiones de rodilla. Cerró la gira por Estados Unidos con un auténtico golazo contra el AC Milan y ha dejado destellos de la calidad que tiene y que estaba enterrada bajo los escombros del miedo a las recaídas.

En línea similar están los Raphinha o Ferran Torres. El primero, extremo natural, pierde competencia directa y tras un primer año bastante bueno en que anotó 10 goles y repartió 12 asistencias en 50 partidos, debería dar un paso al frente y ganar importancia en el equipo. Y, sobre todo, regularidad.

Ferran Torres no es un extremo nato pero puede actuar como falso extremo en ambas bandas, buscando siempre la portería. Como blaugrana le ha falta acierto ofensivo (7 goles la temporada pasada), y la puntería es algo clave en el sistema de Xavi y de cara a calmar los ánimos de una afición que no le tiene mucha confianza. Sin Dembélé, también podría encontrar su hueco como titular.

A la espera está un Abde Ezzalzouli que aprovechó muy bien su cesión al Osasuna en la última campaña (6 goles y 2 asistencias en 34 partidos) y ha gozado de muchos minutos en esta gira de pretemporada. Fichado en 2021 para el filial, el marroquí jugó 12 partidos en la 21/22 y anotó 1 gol. Podría estar ante su gran oportunidad.

En la cantera de la Masia hay más talentos por explotar. Uno de ellos es Estanis Pedrola, un extremo zurdo capaz de jugar en ambos lados que cumple 20 años este mes de agosto y ya debutó la pasada campaña en LaLiga Santander a las órdenes de Xavi Hernández. Un extremo puro y talentoso a coste cero.

Sucedería lo mismo con Lamine Yamal, quien tiene más peso mediático que Pedrola. Ambos son internacional en categorías inferiores con España, pero Lamal ha ido a la gira por Estados Unidos y ha tenido minutos ante AC Milan (entró en el 67' por Raphinha) y Arsenal (entró por Fermín López en el 79').

Fuera de casa, entrando de lleno en el mercado de fichajes, hay varios nombres a tener en cuenta. El más 'fácil' sería Vítor Roque, fichado ya por el Barça si bien no debería llegar hasta verano de 2024. Adelantar la llegada de este delantero brasileño, recién estrenada su internacionalidad absoluta, ayudaría a tener más gol pero no a cubrir el extremo, ya que es más punta nato que no hombre de banda.

Fichajes como tal, dada la mala situación económica del club, podrían ser la última opción pero, usando parte de lo que deje Dembélé en caja, se podría intentar ir a por Jérémy Doku. El internacional belga del Rennes es un extremo rápido y potente con calidad y perfil similar al de Dembélé, quizá con más fuerza y algo menos de velocidad punta.

Si Doku podría ser el gran 'tapado', ya que es uno de los diamantes en liza del fútbol continental, otro nombre que se pasea por el entorno blaugrana es el de Bernardo Silva. Pero el portugués, con contrato en el Manchester City, podría ser demasiado caro.

Y el City, tras ver salir gratis a Ilkay Gündogan rumbo al Barça, podría vetar este fichaje para no reforzar más a un rival directo. Sin ser lateral, el también 'citizen' Joao Cancelo podría no contar para Pep Guardiola y reforzar la banda derecha blaugrana, como lateral nato y como extremo reconvertido que podría llegar a ser.

Europa Press