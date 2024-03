El FC Barcelona ha logrado con su victoria sobre el Nápoles en el global de los octavos de final de la Liga de Campeones, con el 3-1 de este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys y el 1-1 de la ida, para regresar al 'Top 8' continental, algo que no había conseguido en las anteriores tres campañas de 'Champions'.

El Barça está cerca de volver a la élite. Para ello, debería seguir vivo en la máxima competición por lo menos una ronda más, pero ya es mucha mejora respecto al pasado. Los de Xavi Hernández, que siguen aferrados al sueño continental, lograron pasar la barrera moral de la fase de grupos y, también, la de octavos de final.

Falta por ver si este equipo, que sufre para no perder el tren de LaLiga EA Sports que debía defender y que hace años que no es temido en Europa, podrá pasar la siguiente pantalla de cuartos de final. El sorteo del viernes dirá si será más o menos complicado, pero lo bueno en Can Barça es que estarán en esos bombos.

Ante el Nápoles, con el 1-1 de la ida en el Stadio Diego Armando Maradona en el que el Barça ya fue mejor que su rival napolitano, se vieron brotes verdes. Seguramente lo peor fue encajar gol en el único tiro a puerta del rival. Y, en Barcelona, en el alquilado Estadi Olímpic, el Barça confirmó esas buenas sensaciones para atar el pase a cuartos con una victoria solvente.

Hacía tres temporadas que no se lograba. Cuatro años después, el Barça estará en cuartos. Un final a una pesadilla que empezó en la temporada 2019/20, cuando el Bayern de Múnich 'vacunó' al Barça con aquel doloroso 2-8 en el Estádio da Luz de Lisboa, en plena pandemia de coronavirus y a partido único --menos mal, pensaron muchos--, con Quique Setién a los mandos.

A partir de ahí, el declive continental. En la temporada siguiente, el equipo entrenado entonces por Ronald Koeman superó la fase de grupos pero, en los octavos de final, encajó un doloroso 1-4 en el Camp Nou contra el PSG de Kylian Mbappé y el 'experico' Mauricio Pochettino. Y, en París, el 1-1 no arregló nada.

Lo peor estaba por venir. En la campaña 2021/22 el equipo se topó con algo bastante inusual en Barcelona; caer en fase de grupos. El Bayern de Múnich, el Dinamo de Kiev y el Benfica se encargaron de meter al Barça en el pozo de la 'Champions'. De nada sirvió que, con la papeleta complicada, llegara Xavi Hernández a mitad de temporada. Ni el de Terrassa, ídolo como jugador, pudo hacer nada en Europa.

Pero Xavi le dio otra cara a un Barça que mejoró, y mucho, en el segundo tramo de la temporada y que remontó en LaLiga hasta la segunda posición. Y, el año pasado, ya con Xavi desde el inicio y con cierto peso en la creación de la plantilla, el Barça conquistó el título doméstico pero, en la Liga de Campeones, volvió a caer en ese ya muro de la fase de grupos.

De nuevo el Bayern de Múnich, con ayuda esta vez del Inter de Milán y del Viktoria Plzen, se encargaron de dejar fuera al equipo blaugrana; tercero con 7 puntos por los 10 del Inter y los 18 del indomable Bayern. Una decepción mayúscula, por ser reiterada y por la impotencia vivida sobre todo en los duelos con el Inter.

Ahora que la 'era Xavi' llega a su fin, con el técnico anunciando su marcha postergada a final de temporada, el equipo muestra una de sus mejores caras en Europa. De momento, superó la temida fase de grupos y lo hizo como líder, empatado a 12 puntos con el Oporto y dejando fuera a Shakhtar Donetsk y Royal Amberes.

Y ante el Nápoles, vigente campeón de la Serie A aunque en mal momento esta campaña, cumplió y puso fin a la sequía de tres años sin estar en cuartos. Pese a las muchas y sensibles bajas, como las de Pedri, Gavi y De Jong en la medular, el Barça hizo memoria para recuperar parte de su esencia y la puso en el verde de Montjuïc para lograr el billete a cuartos. El Barça es 'Top 8' europeo de nuevo.