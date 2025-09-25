El Barça remonta en Oviedo para seguir su persecución del Real Madrid

El Barcelona se impuso este jueves por 3-1 al recién ascendido Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, en el cierre de la 6ª jornada de LaLiga española, tras remontar un gol en contra, por lo que el equipo culé duerme segundo a dos puntos del líder Real Madrid.

Con un tremendo disparo desde 40 metros acompañado por un error del arquero Joan García, Alberto Reina (33) adelantó al conjunto asturiano.

Pero los pupilos de Hansi Flick lograron dar la vuelta al marcador gracias a los tantos sucesivos de Eric García (56), el polaco Robert Lewandowski (70) y el uruguayo Ronald Araujo (88).

Con este triunfo, el Barça suma 16 unidades y sigue la estela del Real Madrid (pleno de 18 puntos), que venció el martes por 4-1 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia.

Los pupilos de Hansi Flick gozaron de más ocasiones claras en la primera mitad en su partido en Oviedo, pero no lograron materializarlas.

Hasta tres situaciones de peligro las protagonizó el atacante inglés Marcus Rashford, pero el cancerbero Aarón Escandell se interpuso en sus cañonazos. Una cuarta la tuvo el extremo brasileño Raphinha, que no encontró el gol al estrellarse el esférico con el poste.

Al cuadro asturiano le costaba mantener el balón y generar pases claros, pero el fallo del arquero Joan García tras salir a cortar una pelota puso el partido cuesta arriba para los culés.

El guardameta, que intentó conservar la posesión, entregó el esférico a Reina, que preparó la pierna para mandarlo desde lejos al fondo de la red (33).

Por alto

Tras la reanudación, el juego del Barça no fluía, pero un latigazo de Ferran Torres obligó a Escandell a realizar un paradón. Sin embargo, el despeje acabó cerca de Eric García (56), quien anotó sin oposición.

Poco después, un remate de cabeza de Lewandowski (70) tras un centro del neerlandés Frenkie de Jong puso por delante a los catalanes.

También por alto marcó Araujo después de un saque de esquina para sentenciar el triunfo culé en el 88.

"El Oviedo juega bien al fútbol y en la primera parte hemos tenido problemas para finalizar y en la segunda hemos jugado más rápido. Al final hemos marcado tres goles", analizó Lewandowski a Movistar+.

En el otro partido del jueves, el Elche empató 1-1 sobre la bocina ante el Osasuna en El Sadar, pese a contar con un jugador menos los últimos 20 minutos de partido.

Víctor Muñoz (10) adelantó a los navarros, que confiaban en ganar gracias a su superioridad numérica, pero Adrià Pedrosa (90+2) enmudeció a la grada en el tiempo de descuento.

El Elche se coloca en quinto lugar con 10 puntos, mientras que el Osasuna se queda en la decimotercera posición con 7 unidades.

rsc/dr