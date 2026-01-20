El Barcelona a recuperar la puntería ante el Slavia de Praga en Champions

Herido por la derrota ante la Real Sociedad (2-1) el domingo, el FC Barcelona intentará corregir su falta de puntería en la cancha del Slavia de Praga el miércoles (20h00 GMT) en Champions y seguir su lucha por meterse en el Top-8.

Los pupilos de Hansi Flick, que lideran LaLiga con un punto de diferencia con el Real Madrid, se toparon el domingo en Anoeta cinco veces con el palo: Dani Olmo, en dos ocasiones, Jules Koundé, Robert Lewandowski y Marcus Rashford estrellaron sus remates en la madera, lo que pudo cambiar el signo del partido.

Todo ello, sumado a los tres tantos anulados por el VAR y a la meritoria actuación del arquero vasco Álex Remiro, provocó el tercer tropiezo del Barça y el final de una racha de once victorias seguidas en LaLiga.

- Lamine Yamal, sancionado -

Pese a su mala fortuna de cara a la portería rival, Olmo ofreció una mejor versión, con más chispa que en partidos anteriores. Llegó a disparar seis veces, tres de ellas fueron claras.

"El resultado (frente a la Real Sociedad) no refleja nuestro partido. Hemos creado muchas ocasiones. Al final, hay días en los que inviertes mucha energía, pero no tienes suerte. Aprecio lo que vimos. Es cierto que pudimos defender mejor un par de acciones, pero me gusta lo que vi porque jugamos bien", declaró Flick al término del choque.

En Praga, el Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal, que jugó una de sus mejores partidos del curso ante la Real Sociedad, sancionado por acumulación de tarjetas.

Tampoco estarán Ferran Torres, que estará unos diez días de baja por problemas en los isquiotibiales, ni Joao Cancelo, que no está inscrito en esta fase de la competición.

Tampoco formará parte de la convocatoria el guardameta Marc-André ter Stegen, que ha recibido permiso del club azulgrana para cerrar los últimos trámites de su cesión al Girona hasta final del curso, según la prensa.

- Regreso de Raphinha -

Sin embargo, para el duelo en la capital checa, Flick recupera a su talismán: Raphinha. El brasileño, que no viajó a San Sebastián por un golpe en la pierna derecha, se entrenó el lunes con el grupo, mientras que los titulares del domingo se ejercitaron en el gimnasio para recuperarse del esfuerzo.

El atacante canarinho se presenta como uno de los revulsivos para llevarse una victoria que todavía permita al Barça lograr el reto de entrar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y saltarse la eliminatoria de repesca, yendo directamente a octavos.

Para conseguirlo, la escuadra azulgrana necesita ganar al Slavia y al Copenhague en la última jornada, además de esperar que varios de los equipos que tiene por delante se dejen puntos por el camino.

El Barça, que viene lanzado por la conquista de la Supercopa de España contra el Real Madrid a principios de enero en Arabia Saudita, se sitúa en el decimoquinto puesto con diez puntos y se medirá el miércoles a uno de los peores equipos de la competición europea.

El Slavia de Praga ocupa la trigésimo tercera posición de la liguilla con tres unidades. El equipo praguense ha cosechado tres empates y tres derrotas, por lo que debería ser un contrincante fácil a priori.