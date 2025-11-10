El Barcelona acorta distancias con el Madrid antes del parón internacional

VIGO, España, 10 nov (Reuters) -

Con un triplete de Robert Lewandowski y un tanto de Lamine Yamal, el Barcelona se impuso este domingo por 4-2 al Celta de Vigo y se sitúa a tres puntos del líder de LA NACION, el Real Madrid.

Tras el empate del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, el Barcelona acorta distancias y se sitúa con 28 puntos, dos más que el Villarreal, tercero.

El Celta sigue decimotercero con 13 puntos, a cinco de los puestos europeos.

"Después de su lesión, he visto a un Lewandowski diferente, positivo", dijo a la prensa el entrenador del Barcelona, Hansi Flick.

"Ha vuelto antes de lo previsto. Es fantástico que haya marcado tres goles para aumentar su confianza. La temporada pasada fue muy importante para nosotros."

Lewandowski abrió el marcador desde el punto de penalti a los 10 minutos, tras una mano al borde del área de Marcos Alonso.

El Celta respondió inmediatamente con un gol de Sergio Carreira en el minuto siguiente, pero el Barcelona recuperó la ventaja en el minuto 37, cuando Lewandowski remató un centro perfecto de Marcus Rashford y batió al guardameta Andrei Radu.

Los locales volvieron a empatar con un golazo de Borja Iglesias que tocó en el larguero en el minuto 43, pero Yamal remató justo antes del descanso para devolver la ventaja a los visitantes.

En la reanudación, el Barcelona se hizo con el control y sentenció en el minuto 73, cuando el delantero polaco completó su triplete al rematar a la red un saque de esquina botado por Rashford.

El resultado supone una oportuna inyección de moral para el Barça antes del parón internacional, aunque acabó el partido con 10 hombres tras la expulsión de Frenkie de Jong en el tiempo añadido por doble amarilla.

"(De Jong) hizo un gran partido, controló el partido. Está jugando a un nivel increíble. No es bueno que se pierda el próximo partido, tendremos que lidiar con ello", dijo Flick.

"Siempre es mejor irse al parón internacional con una victoria. Espero que todos vuelvan sanos."

(Información de Janina Nuño Ríos en Ciudad de México; edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)