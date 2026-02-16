El Barcelona cae 2-1 en Girona, el Real Madrid nuevo líder de LaLiga

El FC Barcelona cayó este lunes por 2-1 ante el Girona en el estadio Montilivi y cedió el liderato al Real Madrid, que ganó el sábado a la Real Sociedad (4-1) en el Bernabéu.

El conjunto azulgrana se puso por delante con un testarazo de Pau Cubarsí en el minuto 59. Pero solo tres minutos después el francés Thomas Lemar igualó el choque.

A cuatro del final, Fran Beltrán (86'), recién fichado del Celta de Vigo, marcó el tanto del triunfo del Girona con un derechazo al que no pudo llegar el arquero Joan García.

Con esta derrota, el Barça baja a la segunda posición con dos puntos menos que el Real Madrid.