El Barcelona golea 4-1 al Villarreal con un triplete de Yamal

Con un triplete de su estrella Lamine Yamal, el FC Barcelona, defensor del título y líder de LaLiga, consiguió un triunfo importante (4-1) sobre el Villarreal, tercer clasificado, este sábado en el duelo estelar de la 26ª jornada del campeonato español.

Gracias a este triunfo en el Camp Nou, el Barça se distancia provisionalmente con cuatro puntos más que el Real Madrid, segundo y que el lunes se enfrentará a su vecino Getafe (13º).

Yamal encarriló ya la victoria azulgrana con sus tantos en el 28' y el 37', aunque en el inicio de la segunda mitad el senegalés Pape Gueye acortó para el Submarino Amarillo.

Fue de nuevo el prodigio español de 18 años el que puso distancias en el marcador, firmando en el 69' su tercer gol de la tarde y su primer hat-trick, antes de que el veterano artillero polaco Robert Lewandowski pusiera el 4-1 definitivo ya en el tiempo de descuento (90+1).