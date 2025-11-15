El Barcelona golea al Real Madrid (4-0) en el Clásico de la Liga F

El Barcelona femenino se llevó este sábado el primer Clásico de la temporada tras golear 4-0 al Real Madrid en Montjuic, una victoria que permite al equipo azulgrana distanciarse siete puntos en el liderato de la Liga F.

El conjunto azulgrana se adelantó gracias al doblete de la polaca Ewa Pajor (15 y 30) y remató el triunfo con los tantos de la suiza Sydney Schertenleib (90+1) y de la vigente triple Balón de Oro Aitana Bonmatí (90+3) en los instantes finales.

Con este triunfo, el Barça suma 30 puntos en 11 partidos y toma una clara ventaja sobre el cuadro madridista que está empatado a 23 unidades en la tabla con la Real Sociedad, que jugará el domingo el derbi vasco contra el Athletic.

En el anterior enfrentamiento, en marzo de este año, el Real Madrid venció 3-1 en el mismo escenario, el primer éxito blanco en la historia de los Clásicos del fútbol femenino.

rsc/pm