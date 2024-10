El Barcelona vuela alto tras humillar al Real Madrid en el clásico

MADRID (AP) — Barcelona se presentó al último clásico como el equipo a vencer en España tras exhibir un fútbol vistoso desde el inicio de la temporada y conseguir una resonante victoria en la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.

Y el sábado el equipo de Hansi Flick no decepcionó, dejando desconcertado a su acérrimo rival Real Madrid tras ser humillados en casa.

Con un ataque que sigue haciendo clic y una táctica defensiva casi perfecta, el club catalán reforzó su estatus al golear 4-0 al Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para ampliar su ventaja en la cima de la Liga española.

“Nos vemos como el mejor equipo, siempre intentamos demostrarlo. A seguir así”, dijo el delantero azulgrana Lamine Yamal, quien anotó uno de los goles de su equipo.

Con su anotación, Yamal se convirtió en el jugador más joven en anotar en el clásico a sus 17 años y 105 días, superando a su compañero Ansu Fati, quien era 250 días más longevo en octubre 2020.

El Barça ha dominado la temporada con 12 victorias y sólo dos derrotas — ante Mónaco en la Liga de Campeones y Osasuna en la Liga española. Llegó al encuentro tras otra goleada, 4-1 ante el Bayern Múnich en el máximo torneo europeo.

El ataque — liderado por Yamal, Raphina y Robert Lewandowski, líder anotador de la liga— es una máquina. Superan globalmente 47-12 a sus rivales.

Los azulgranas suman cuatro o más goles en siete de 14 partidos, incluyendo la goleada 7-0 al Valladolid en la Liga y el 5-0 al Young Boys de Suiza en la Champions.

El campeón defensor de la Liga y la Champions no ha jugado bien recientemente y ha perdido dos de cinco encuentros.

La otra derrota fue ante el Lille en Europa, y que puso fin a su racha de 36 encuentros sin perder en todas las competencias. No había perdido en la liga nacional en 42 encuentros seguidos y quedó cerca de empatar el récord del Barcelona con 43 duelos sin perder que se remonta a las temporadas 2016-17 y 2017-18.

El equipo de Carlo Ancelotti fue abucheado en casa en sus últimos dos partidos.

“No hay que tirar nada a la basura. El equipo ha competido durante 60 minutos, pero hay que olvidar los últimos 30”, aseguró Ancelotti. "Ha sido algo particular porque queríamos recuperar el partido. La temporada es larga, no podemos bajar los brazos y tenemos que aprender de esta derrota”.

“Tenemos que mirar lo que ha pasado. De una derrota se aprenden muchas cosas, la autocrítica es fundamental y la tenemos que hacer, pero no hay que tirar todo a la basura", agregó. "La primera mitad del equipo ha sido buena y no me equivoco con esto llevando 48 años en el fútbol”.

AP