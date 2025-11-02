El Barcelona vuelve a la victoria con un 3-1 sobre el Elche

BARCELONA, 2 nov (Reuters) - Con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford, el Barcelona venció el domingo por 3-1 al Elche y se colocó segundo en LaLiga española de fútbol con 25 puntos, a cinco del líder, el Real Madrid.

El Barcelona, que quería recuperarse de su derrota por 2-1 ante el Real Madrid en El Clásico del pasado fin de semana, no tardó en imponer su dominio en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

Aprovechó dos errores defensivos del Elche en los primeros minutos para ponerse 2-0 arriba, con goles de Yamal y Torres en los minutos 9 y 11.

El primero llegó tras un pase errado de David Affengruber que interceptó Alejandro Baldé. El lateral izquierdo avanzó y envió un preciso pase en profundidad a Yamal, que recortó hacia el interior antes de soltar un zurdazo que se coló por la escuadra.

Era el primer gol de Yamal en LaLiga desde el 31 de agosto, y supuso una inyección de moral muy necesaria para el joven de 18 años, después de varias semanas luchando contra una persistente lesión en la ingle.

Dos minutos después, el lateral derecho del Elche Adrià Pedrosa se resbaló cuando intentaba controlar el balón en su propio campo y Fermín López aprovechó el balón suelto y corrió hasta la línea de fondo antes de enviar un centro raso al área pequeña, donde Torres estaba listo para rematar, doblando la ventaja del Barcelona.

Rafa Mir acortó distancias en una rápida contra justo antes del descanso y estuvo a punto de anotar el gol del empate en el minuto 55, cuando estrelló un potente disparo en el larguero desde un ángulo cerrado.

Sin embargo, las esperanzas de remontada de los visitantes se esfumaron en el minuto 61, cuando Rashford amplió la ventaja de los locales con un gran remate desde dentro del área que entró pegado al larguero.

El Elche siguió luchando y estuvo a punto de acortar distancias en el minuto 67, cuando Mir estrelló el balón en la portería por segunda vez en el partido.

A pesar de los esfuerzos de los visitantes, el Barcelona mantuvo el control en los últimos compases para asegurarse tres valiosos puntos.

"Era muy importante empezar fuertes e intensos. A partir de ahí, pudimos llevar el partido hacia donde queríamos", dijo Torres a DAZN.

"Sabíamos el tipo de juego que iban a hacer y empezamos muy fuertes. Después estuvimos un poco apagados, pero volvimos a encontrar nuestro espíritu y nuestra intensidad en la segunda parte". (Reporte de Fernando Kallas; Editado en Español por Ricardo Figueroa)