El Barcelona vuelve a liderar LaLiga tras vencer 3-0 al Levante

BARCELONA, 22 feb (Reuters) - El Barcelona goleó 3-0 a un Levante amenazado por el descenso y quedó como líder de LaLiga española de fútbol, gracias a los tantos de Marc Bernal, Frenkie De Jong y el suplente Fermín López

El campeón de la temporada pasada suma 61 puntos en 25 partidos, uno más que el Real Madrid, tras la derrota de su rival ante el Osasuna el sábado

El Barça había caído al segundo puesto tras la derrota por 2-1 ante el Girona la semana pasada, pero el domingo se aseguró de que el tropiezo del Real no fuera en vano y apenas sufrió ante un Levante que es penúltimo con 18 puntos

El Levante creó peligro en el primer minuto, pero el disparo de Carlos Álvarez fue débil y fue atrapado cómodamente por el portero Joan García

El Barcelona respondió rápidamente. En el minuto 4, Eric García se internó por la izquierda y envió un centro raso al área, donde Bernal, de 18 años, se deslizó para rematar a bocajarro

"Creo que hemos conseguido controlar el partido de forma eficaz y lo hemos hecho muy bien en todos los aspectos", dijo Bernal a Movistar Plus

"Estoy muy contento con los tres puntos y por haber ayudado al equipo con un gol. Es cierto que ellos tuvieron una ocasión al principio, pero mi gol nos ayudó a tranquilizarnos y a ganar confianza"

Robert Lewandowski desperdició un rebote poco después, mientras que el Levante estuvo a punto de empatar en el minuto 14, cuando Iván Romero habilitó a Jon Ander Olasagasti en un contraataque, pero García realizó una gran parada en el uno contra uno

De Jong aumentó la ventaja en el minuto 32, apareciendo sin marca para rematar un centro de Joao Cancelo desde la izquierda

El Barcelona dominó la posesión tras el descanso, pero al principio le faltó precisión. Lewandowski y Raphinha fallaron ocasiones claras, y el portero del Levante, Mathew Ryan, detuvo un disparo de Jules Koundé con una gran parada

López sentenció el partido en el minuto 81, con un disparo con la izquierda desde el borde del área que entró por el poste, completando así una tarde espectacular del Barcelona

Ryan evitó que el marcador más abultado en el tiempo añadido, con dos paradas consecutivas que frustraron un remate de cabeza de Raphinha y otro de López a bocajarro. (Reporte de Fernando Kallas. Edición de Toby Davis; Editado en Español por Ricardo Figueroa)