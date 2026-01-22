El barcelonista Pedri es baja para un mes por lesión muscular

El centrocampista español Pedri, del FC Barcelona, lesionado el miércoles en Praga en Liga de Campeones, sufre una lesión muscular en la pierna derecha y estará al menos un mes alejado de los terrenos de juego, anunció el club culé este jueves.

"Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Pedro González 'Pedri' sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido de ayer contra el Slavia de Praga", por Liga de Campeones, saldado con victoria 4-2.

El hombre por cuyos pies pasa el juego del Barça ya sufrió en el pasado este tipo de lesiones, y se perderá el último partido de la Champions contra el Copenhague danés la semana que viene, así como los partidos de Liga ante Oviedo, Elche, Gerona y Mallorca.

El internacional español de 23 años, campeón de Europa en 2024, también se perderá el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey a mediados de febrero, si el Barça elimina antes al Albacete, de segunda división.