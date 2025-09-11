El barril baja por el exceso de oferta mundial y la débil demanda estadounidense

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 11 sep (Reuters) - Los precios del petróleo cayeron el jueves cerca de un 2%, ya que los temores sobre el debilitamiento de la demanda estadounidense y los riesgos de un amplio exceso de oferta contrarrestaron la preocupación por los ataques en Oriente Medio y la guerra rusa en Ucrania.

* Los futuros del crudo Brent cayeron US$1,12, o un 1,7%, a US$66,37 el barril, mientras que los del West Texas Intermediate perdieron US$1,30, o un 2%, a US$62,37.

* La Agencia Internacional de la Energía dijo en su informe mensual que la oferta mundial de petróleo aumentará más rápidamente de lo previsto este año, a medida que los miembros de la OPEP+ eleven más la producción y crezca la oferta de fuera del grupo, con una expansión limitada de la demanda.

* "Los precios del petróleo caen hoy en respuesta a las noticias bajistas de la AIE, que sugieren un enorme exceso de oferta en el mercado petrolero el año que viene", dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

* La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido colectivamente como OPEP+, decidieron el domingo aumentar la producción a partir de octubre.

* Sin embargo, en otro informe, la OPEP mantuvo sin cambios su previsión de oferta y demanda para el año, citando una demanda estable.

* Según Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates, el mercado se debatía entre la percepción de una escasez de oferta por las tensiones en Oriente Próximo y en Ucrania, y el exceso de oferta real derivado de la mayor producción de la OPEP+ y el aumento de los inventarios.

* Las exportaciones de crudo del líder de la OPEP, Arabia Saudí, a China se dispararán, dijeron varias fuentes comerciales a Reuters el jueves, con la firma energética Aramco, controlada por el Estado, enviando alrededor de 1,65 millones de barriles diarios en octubre, un fuerte aumento desde los 1,43 millones de bpd asignados en septiembre. (Reporte de Seher Dareen en London y Katya Golubkova en Tokio; Editado en Español por Ricardo Figueroa)