El barril cede más de un 1,5% tras el alto el fuego en Gaza

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, EEUU, 9 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaron el jueves después de que Israel y el grupo militante palestino Hamás firmaron un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

* Los futuros del crudo Brent bajaron US$1,03, o un 1,55%, a US$65,22 el barril a las 1710 GMT, mientras el estadounidense West Texas Intermediate cayó US$1,04, o un 1,66%, a US$61,51.

* Israel y el grupo militante palestino Hamás firmaron el jueves un acuerdo de cese del fuego y para liberar a rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, en la primera fase de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

* Según el acuerdo de alto el fuego cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a todos los rehenes restantes que capturó en el ataque que precipitó la guerra, a cambio de cientos de prisioneros en poder de Israel.

* "Los futuros del crudo se encuentran en una fase correctiva, ya que parece que el conflicto entre Israel y Hamás está llegando a su fin", dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de negociación de BOK Financial.

* "El acuerdo de paz es un gran avance en la historia reciente de Oriente Medio: sus implicaciones para los mercados del petróleo podrían ser de amplio alcance, desde la posibilidad de una disminución de ataques de los hutíes en el mar Rojo hasta un aumento de la probabilidad de un acuerdo nuclear con Irán", dijo en una nota el economista jefe de Rystad Energy, Claudio Galimberti.

* El grupo OPEP+, formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, acordó el domingo un aumento de la producción en noviembre inferior a las expectativas del mercado, lo que alivió la preocupación por el exceso de oferta. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Florence Tan en Singapur y Georgina McCartney en Houston. Editado en Español por Ricardo Figueroa)