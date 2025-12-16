El barril de Brent baja de US$60, tras avances de conversaciones sobre Ucrania

El precio del barril de petróleo de Brent, referencia europea, pasó este martes por debajo de los 60 dólares por primera vez desde mayo, por el avance de las conversaciones sobre Ucrania y las perspectivas de un mayor suministro.

El mercado se vio animado por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo el lunes que "ahora estamos más cerca que nunca" de un acuerdo que ponga fin a la contienda en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también se felicitó el lunes de los "avances" en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El fin del conflicto, casi cuatro años después del inicio de la invasión en febrero de 2022, tendría como consecuencia un alivio de las sanciones contra el petróleo ruso.

El contrato de Brent para febrero caía más de un 1%, por debajo de los 60 dólares.

El lunes, su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en enero, cerró en US$56,82, el nivel más bajo en casi cinco años.