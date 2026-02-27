El barril sube más de 2% ante la falta de acuerdo entre EE. UU. e Irán

HOUSTON, 27 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían más de un 2% el viernes, mientras los operadores se preparaban para interrupciones en el suministro, luego de que las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán no llegaron a un acuerdo el jueves

Los futuros del crudo Brent subían 1,7 dólares, o un 2,4%, a US$72,45 el barril a las 1749 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaba 1,36 dólares, o un 2,09%, a US$66,56

Ambas partes acordaron prolongar las negociaciones indirectas hasta la próxima semana, pero los operadores se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que se alcance un acuerdo entre el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump e Irán

"No parece probable que Irán vaya a aceptar lo que quiere la administración Trump", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group. "Esto tiene que llegar a su fin y el mercado parece pensar que eso es lo que va a ocurrir", agregó

Los contratos de referencia Brent y WTI cotizaban en sus niveles más altos desde julio y agosto, respectivamente, y se preparaban para anotar ganancias semanales mayores al 1%

"La incertidumbre prevalece, el miedo está empujando los precios ligeramente al alza hoy", dijo Tamas Varga, analista petrolero de la correduría PVM. "Está completamente impulsado por el resultado de las negociaciones nucleares con Irán y la posible acción militar que Estados Unidos podría emprender contra Irán"

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas en Ginebra el jueves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un refuerzo militar en la región

Los precios del petróleo subieron más de un dólar por barril durante las conversaciones por las informaciones de los medios de comunicación que indicaban que las negociaciones se habían estancado debido a la insistencia de Estados Unidos en que Irán no enriqueciera uranio. Sin embargo, los precios bajaron después de que el mediador omaní dijo que ambas partes habían logrado avances en las conversaciones

Las partes tienen previsto reanudar las negociaciones con conversaciones a nivel técnico programadas para la próxima semana en Viena, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, en X

Trump dijo el 19 de febrero que Irán debe llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear en un plazo de 10 a 15 días o se producirán "cosas realmente malas"

"Creemos que la última ronda de conversaciones ofrece cierta esperanza de que se alcance una solución pacífica, pero los ataques militares no están en absoluto descartados", dijo el analista de DBS Suvro Sarkar

Por su parte, el grupo de productores OPEP+ probablemente considerará aumentar la producción de petróleo en 137.000 barriles diarios para abril en su reunión del 1 de marzo, según fuentes, tras suspender los aumentos de producción en el primer trimestre. (Reporte de Anna Hirtenstein en Londres. Reporte adicional de Florence Tan en Singapur y Nicole Jao en Nueva York. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)