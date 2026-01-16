El barril sube un 1% por los riesgos para la oferta

Por Erwin Seba

HOUSTON, EEUU, 16 ene (Reuters) - Los precios del petróleo subían más de un 1% el viernes por la cobertura de posiciones cortas antes de un fin de semana festivo de tres días y a la preocupación por los riesgos de suministro pese a la menor probabilidad de un ataque militar de Estados Unidos contra Irán.

* El crudo Brent ganaba 72 centavos, o un 1,13%, a US$64,48 por barril, a las 1649 GMT, encaminándose a su cuarta subida semanal consecutiva. El West Texas Intermediate estadounidense subía 59 centavos, o un 1%, a US$59,78.

* El Brent subió porque los inversores siguen sopesando la posibilidad de que se produzcan cortes de suministro en caso de que se agraven las tensiones en Oriente Medio.

* Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group, señaló que el temor se ve contrarrestado por el posible aumento de la oferta en Venezuela.

* "La presión a la baja procede de los barriles venezolanos que llegan al mercado", dijo Flynn. "La presión al alza viene de Irán y lo que pueda ocurrir allí. Esas son las dos cuestiones principales. Los fines de semana de tres días son siempre un momento de grandes sorpresas".

* Ambos referenciales alcanzaron máximos de varios meses esta semana después de que estallaron las protestas en Irán y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló la posibilidad de ataques militares, pero bajaron más de un 4% después de que Trump dijo que la represión de Teherán contra los manifestantes estaba disminuyendo.

* "Por sobre todo, hay preocupación por un posible bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán en caso de una escalada, a través del cual fluye alrededor de una cuarta parte de los suministros marítimos de petróleo", dijeron los analistas de Commerzbank en una nota.

* "En caso de que haya señales de una relajación sostenida en este frente, es probable que los acontecimientos en Venezuela vuelvan a ser el centro de atención, con el petróleo que recientemente fue sancionado o bloqueado fluyendo gradualmente hacia el mercado mundial".

* Los analistas prevén una mayor oferta este año, lo que podría crear un techo para la prima de riesgo geopolítico sobre los precios.

* "A pesar de los riesgos geopolíticos y la especulación macroeconómica, el balance subyacente sigue apuntando a una oferta abundante", dijo Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

* "A menos que veamos una auténtica reactivación de la demanda china o un cuello de botella significativo en los flujos de barriles físicos, el petróleo parece estar dentro de un rango, con el Brent rondando ampliamente entre US$57 y US$67". (Reporte de Robert Harvey en Londres, Helen Clark en Perth y Trixie Yap en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)