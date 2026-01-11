El Bayern destroza al Wolfsburgo (8-1) y da paso de gigante hacia el título

En un Allianz Arena gélido (5 grados bajo cero al pitido inicial), el Bayern de Múnich aplastó al Wolfsburgo (8-1) en su primer partido del 2026, lo que permite al gigante bávaro contar con un colchón de once puntos tras 16 fechas de la Bundesliga.

Con 44 puntos (14 victorias y dos empates), los hombres de Vincent Kompany aumentaron su ventaja respecto al Borussia Dortmund (33), que no había pasado del empate el viernes en Fráncfort (3-3).

Los goles muniqueses fueron obra de Kilian Fischer (5', en propia), Luis Díaz (30'), Michael Olise (50', 76'), Moritz Jenz (53', en propia), Raphaël Guerreiro (68'), Harry Kane (69') y Leon Goretzka (88'). El Wolfsburgo había logrado el espejismo de la igualada en el minuto 13 por medio de Dzenan Pejcinovic.

En caso de victoria el miércoles en Colonia, los muniqueses igualarán la mejor primera vuelta de la Bundesliga, realizada en 2013/14 por el Bayern en el primer ejercicio de Pep Guardiola (47 puntos).