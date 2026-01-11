El Bayern destroza al Wolfsburgo y da paso de gigante hacia el título

En un Allianz Arena gélido (5 grados bajo cero al pitido inicial), el Bayern de Múnich aplastó al Wolfsburgo (8-1) en su primer partido del 2026, lo que permite al gigante bávaro contar con un colchón de once puntos tras 16 fechas de la Bundesliga.

Con 44 puntos (14 victorias y dos empates, ante Unión Berlín y Maguncia), los hombres de Vincent Kompany aumentaron su ventaja respecto al Borussia Dortmund (33'), que no había pasado del empate el viernes en Fráncfort (3-3).

Por detrás del Dortmund; Leipzig, Leverkusen y Stuttgart están igualados con 19 puntos, pero el Leipzig cuenta con un partido menos después de que fuese aplazado su duelo del sábado ante el St. Pauli debido a la nieve en Hamburgo.

En caso de victoria el miércoles en Colonia, los muniqueses igualarán la mejor primera vuelta en la historia de la Bundesliga, completada en el curso 2013/14 por el Bayern en el primer ejercicio de Pep Guardiola (47 puntos) en Baviera.

Pero la máquina de marcar goles funciona a un ritmo inédito esta temporada para el Bayern, con ya 63 goles marcados en 16 fechas, una cifra muy superior a los 44 marcados hace doce años por el "Rekordmeister" (vigente campeón de la Bundesliga) a estas alturas de temporada.

Los goles muniqueses fueron obra de Kilian Fischer (5', en propia), Luis Díaz (30'), Michael Olise (50', 76'), Moritz Jenz (53', en propia), Raphaël Guerreiro (68'), Harry Kane (69') y Leon Goretzka (88').

El Wolfsburgo había logrado el espejismo de la igualada en el minuto 13 por medio de Dzenan Pejcinovic.

- Luis Díaz estelar -

Destacada fue la actuación del extremo izquierdo colombiano Luis Díaz, omnipresente en el ataque del Bayern. En sus pies estuvo el origen el primer gol del partido. Después de regatear a su marcador centró al área pequeña y el defensor del Wolfsburgo Kilian Fischer introdujo el balón en su portería.

A la media hora de juego, con tablas en el marcador, Díaz remató de cabeza a la perfección un centro de Michael Olise.

Olise prolongó el festival minuto 50. Tras partir desde el costado derecho, dejó atrás a varios jugadores visitantes y disparó con la zurda lejos del alcance del arquero.

Tres minutos después, Kane encontró a Olise con un buen pase. El internacional francés centró para Díaz, cuya presión forzó al defensor Moritz Jenz a marcarse en propia.

Kane dio un nuevo pase decisivo para Raphaël Guerreiro, antes de despejar de telarañas la escuadra del arco del Wolfsburgo. Fue el 20º gol del delantero inglés en Bundesliga esta temporada, el 31º entre todas las competiciones.

Olise firmó su doblete con su 11º gol de la temporada. Y Leon Goretzka selló la goleada en el 88'.

El Bayern no pierde en liga ante el Wolfsburgo desde enero de 2015, cuando el belga Kevin De Bruyne marcó dos goles en el 4-1 de su equipo, seis meses antes de su fichaje por el Manchester City.

En el otro partido del sábado, el Borussia Moenchengladbach goleó 4-0 al Augsburgo.