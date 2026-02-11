El Bayern Munich elimina al Leipzig en Copa con gol de Luis Díaz
Con un nuevo gol de Luis Díaz, el Bayern Múnich se clasificó para las semifinales de la Copa de Alemania al vencer 2-0 al Leipzig este miércoles en el Allianz Arena
El gigante bávaro se une en la penúltima ronda al vigente campeón Stuttgart, al Bayer Leverkusen y al Friburgo
Los muniqueses, líderes incontestables de la Bundesliga, solo han perdido dos partidos esta temporada en todas las competiciones: contra el Arsenal en la Liga de Campeones y ante el Augsburgo en la Bundesliga
En la Bundesliga, el Leipzig, actualmente cuarto, había sufrido la ley del Bayern, que lo goleó 6-0 en la ida en Baviera y 5-1 en la vuelta en casa
Sin embargo, este miércoles los diez primeros minutos fueron favorables al Leipzig
El austríaco Christoph Baumgartner marcó rápidamente (minuto 4), pero su gol fue invalidado tras recurso al vídeo por posición de fuera de juego
Tras el descanso, cuando el Leipzig acababa de estrellar un balón en el larguero, los bávaros obtuvieron un penalti después de que Josip Stanisic fuera desequilibrado por el portero Maarten Vendevoort
Harry Kane se encargó de transformarlo (64'), aliviando al público del Allianz Arena
Luis Díaz amplió rápidamente la ventaja (67'), permitiendo al Bayern continuar su camino en la Copa, que no la gana desde 2020
El delantero colombiano vuelve a marcar tras firmar una actuación perfecta hace tres días, con un triplete y dos penales provocados -convertidos por Kane- en el triunfo 5-1 ante el Hoffenheim
El año pasado el Bayern Múnich fue eliminado en octavos de final por el Leverkusen
-- Resultados de los cuartos de final de la Copa de Alemania:
- Martes 3 de febrero
(+) Bayer Leverkusen - St Pauli 3-0
- Miércoles 4 febrero
Kiel - (+) Stuttgart 0-3
- Martes 10 febrero
Hertha Berlín - (+) Friburgo 1-1 (4-5 t.a.b)
- Miércoles 11 febrero
(+) Bayern Múnich - RB Leipzig 2-0
- Los clubes precedidos de un + están clasificados para semifinales