El Bayern Múnich gestiona su mini-crisis ante el pujante Hoffenheim

Una derrota y un empate son suficientes para abrir una mini-crisis en Baviera: el Bayern Múnich (1º) intentará cerrarla el domingo en la 21ª jornada de la Bundesliga recibiendo a un ambicioso Hoffenheim (3º) que aspira a disputar la próxima Liga de Campeones

Una semana después de sufrir su primer tropiezo de la temporada en casa contra Augsburgo, el Bayern Múnich volvió a pinchar en la última jornada en Hamburgo (2-2)

Hace dos semanas contaba con 11 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, el Borussia Dortmund, y ahora los bávaros solo tienen un colchón de seis. En remontada, los amarillos visitan al Wolfsburgo (14.º)

El líder debe, por tanto, reaccionar, con un duelo ante el Hoffenheim, 15º el año pasado y que es el equipo revelación de la Bundesliga, en el tercer lugar del podio a tres puntos del Dortmund

Por detrás, el Leipzig (5º), que volvió a dejar escapar puntos en su derrota ante el Maguncia la semana pasada, necesita recortar distancias con el trío de cabeza tras su visita al Colonia (10º), mientras que el Stuttgart (4º) se desplaza al campo del St. Pauli, en puesto de descenso (17º)

El Bayer Leverkusen, sexto y que eliminó al St. Pauli en los cuartos de final de la Copa de Alemania esta semana, juega en el campo del Borussia Mönchengladbach

-- Programa de los partidos de la 21ª jornada de la Bundesliga y clasificación (en hora GMT):

Viernes, 6 de febrero

(19:30) Unión Berlín - Eintracht Fráncfort

Sábado, 7 de febrero

(14:30) St. Pauli - Stuttgart

Wolfsburgo - Borussia Dortmund

Maguncia - Augsburgo

Heidenheim - Hamburgo

Friburgo - Werder Bremen

(17:30) B. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Domingo, 8 de febrero

(14:30) Colonia - RB Leipzig

(16:30) Bayern Munich - Hoffenheim

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Múnich 51 20 16 3 1 74 18 56

2. Borussia Dortmund 45 20 13 6 1 41 19 22

3. Hoffenheim 42 20 13 3 4 43 23 20

4. Stuttgart 39 20 12 3 5 37 26 11

5. RB Leipzig 36 20 11 3 6 38 27 11

6. Bayer Leverkusen 35 19 11 2 6 38 26 12

7. Friburgo 27 20 7 6 7 31 33 -2

8. Eintracht Fráncfort 27 20 7 6 7 40 45 -5

9. Unión Berlín 24 20 6 6 8 25 33 -8

10. Colonia 23 20 6 5 9 29 32 -3

11. Augsburgo 22 20 6 4 10 24 37 -13

12. B. Mönchengladbach 21 20 5 6 9 24 33 -9

13. Hamburgo 19 19 4 7 8 19 29 -10

14. Wolfsburgo 19 20 5 4 11 28 42 -14

15. Werder Bremen 19 20 4 7 9 22 38 -16

16. Maguncia 18 20 4 6 10 23 33 -10

17. St. Pauli 14 20 3 5 12 18 34 -16

18. Heidenheim 13 20 3 4 13 19 45 -26