El Bayern Múnich se hace humano en su estadio ante el colista

Intocable desde el inicio de la temporada en la Bundesliga, el Bayern Múnich se vio frenado este domingo en su estadio por primera vez este curso ante el colista Maguncia (2-2), en la decimocuarta jornada.

Perdiendo 2-1 desde el minuto 67, los bávaros igualaron gracias a un penal marcado por Harry Kane en el 87.

Siguen líderes invictos con 38 puntos de 42 posibles y un balance de 12 victorias y dos empates, muy por delante de sus primeros perseguidores, Leipzig y Borussia Dortmund (29 puntos).

El único traspié del Bayern este curso en la Bundesliga había sido un empate en el campo del Union Berlín, el 8 de noviembre (2-2).

El Maguncia, 18º y último de la Bundesliga con siete unidades y una sola victoria en trece partidos, tenía todo el perfil de víctima propicia para una nueva goleada.

Más aún cuando el club renano solía irse de Múnich con marcadores abultados: 6-0 en marzo de 2018, 6-1 en agosto de 2019, 5-2 en enero de 2021, 6-2 en octubre de 2022 y 8-1 en marzo de 2024...

"Cuando juegas contra equipos que luchan por cada punto, ellos saben defender bien, saben defender el área, saben hacer paradas, bloqueos... y eso es lo que pasó", dijo Kane.

- Lennart Karl vuelve a dejar su firma -

Los visitantes empezaron cediendo ante el rodillo bávaro: Lennart Karl, el prodigio de 17 años, abrió el marcador en el minuto 29 tras una devolución de Serge Gnabry.

El martes pasado, Karl contribuyó a la remontada del Bayern contra el Sporting de Portugal (3-1) en la Liga de Campeones de Europa, convirtiéndose, con 17 años y 290 días, en el jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions.

A pesar de un dominio abrumador de los campeones (85% de posesión, 11 tiros a puerta por 2 y siete saques de esquina por cero), el Maguncia logró igualar en el descuento de la primera parte gracias a un cabezazo del defensa Kacper Potulski (45+2').

En la segunda parte fue el Maguncia quien volvió a aguar el ambiente con un gol de Jae-sung Lee, también con la testa, que sorprendió a Manuel Neuer (67').

Los muniqueses apretaron en el tramo final, pero se estrellaron contra el portero Daniel Batz, especialmente en un tiro escorado de Gnabry (72').

Batz, sin embargo, nada pudo hacer ante Harry Kane, que devolvió la igualdad de penal (87').

Víctima de un agarrón de camiseta, el máximo goleador del campeonato (18 goles) hizo justicia en el Allianz Arena.

- El Dortmund también iguala -

Antes, el Borussia Dortmund dejó escapar la oportunidad de subir al segundo puesto al ceder un empate 1-1 en Friburgo, en un duelo en el que el inglés Jobe Bellingham vio la tarjeta roja.

Un gol de Ramy Bensebaini en el minuto 31 puso por delante al Dortmund, pero Bellingham fue expulsado por una falta como último hombre poco después del descanso.

Los locales sacaron partido de su superioridad numérica, encerrando al Dortmund en su área e igualando gracias a una acrobática volea de Lucas Höler.

El empate, el cuarto del Dortmund tras adelantarse esta temporada, lo mantiene tercero, empatado a puntos con el segundo, el RB Leipzig, que cayó 3-1 el viernes ante el Union Berlín.

Diezmado por las lesiones, el Dortmund llegó a Friburgo con solo cinco jugadores de campo en el banquillo.

Su ariete Serhou Guirassy falló un cabezazo sin marca en el área a los cinco minutos, prolongando su sequía.

Guirassy marcó 38 goles en todas las competiciones la temporada pasada, pero solo lleva uno en sus últimos diez partidos de Bundesliga.

El Dortmund se adelantó cuando Bensebaini empalmó a bocajarro una falta de Yan Couto.

Los visitantes parecían cómodos, pero perdieron el control del partido cuando Bellingham derribó al veloz Philipp Treu al borde del área.

Con el Friburgo bombardeando la portería del Dortmund, Gregor Kobel encadenó varias paradas de mérito, pero no pudo evitar el disparo con rosca de Höler.

El Friburgo creyó haber logrado el gol de la victoria en el tramo final, pero fue anulado por fuera de juego.