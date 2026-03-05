El Bayern pone a prueba su "Kanedependencia" en la Bundesliga

El Klassiker ganado el pasado fin de semana por el Bayern en Dortmund dejó una sensación clara: el equipo bávaro parece lanzado hacia su 35º título de campeón de Alemania, pero este viernes deberá demostrar que puede sobrevivir sin su delantero Harry Kane, que será baja ante Borussia Mönchengladbach.

El delantero internacional inglés, referente del ataque del Bayern, se perderá por un golpe en el gemelo ese partido en el Allianz Arena correspondiente a la 25ª fecha.

El goleador, que suma 45 dianas entre todas las competiciones esta temporada, sí estará disponible en principio para la ida de octavos de Champions ante el Atalanta el próximo martes.

Pero lo cierto es que la baja de Kane, más que hacer temer por el título, podría hacer perder comba al delantero en su lucha por batir el récord de goles en una misma temporada de la Bundesliga.

El astro inglés suma 30 tantos en la tabla de máximos anotadores de esta temporada, cuando quedan diez fechas por disputarse.

En el punto de mira tiene ya inevitablemente una meta personal: ser el jugador que más tantos ha firmado en una misma edición de la liga alemana, un honor que tiene el polaco Robert Lewandowski, que firmó 41 goles jugando para el propio Bayern en la campaña 2020-2021.

Con objetivos más terrenales, Hoffenheim (3º, 46 puntos), Stuttgart (4º, 46 puntos), Leipzig (5º, 44 puntos) y Leverkusen (6º, 43 puntos) viven una emocionante carrera por dos plazas en la próxima Liga de Campeones.

Hoffenheim necesita reencontrarse con la victoria el sábado en su visita al colista Heidenheim luego de haber sumado sólo 4 puntos en las cuatro últimas fechas.

En una dinámica más positiva, el Stuttgart se desplaza a la cancha de otro mal clasificado, el Maguncia.

Y tres días después de su victoria en Hamburgo en partido atrasado, el Bayer Leverkusen acude a Frigurgo, mientras que el Leipzig recibirá al Augsburgo.

-- Programa de la 25ª jornada de la Bundesliga

- Viernes:

(19h30 GMT) Bayern Munich - Borussia Mönchengladbach

- Sábado:

(14h30 GMT) RB Leipzig - Augsburgo

Wolfsburgo - Hamburgo

Friburgo - Bayer Leverkusen

Heidenheim - Hoffenheim

Maguncia - Stuttgart

(17h30 GMT) Colonia - Borussia Dortmund

- Domingo:

(14h30 GMT) St Pauli - Eintracht Fráncfort

(16h30 GMT) Union Berlin - Werder Bremen

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 63 24 20 3 1 88 23 65

2. Borussia Dortmund 52 24 15 7 2 51 25 26

3. Hoffenheim 46 24 14 4 6 49 31 18

4. Stuttgart 46 24 14 4 6 48 32 16

5. RB Leipzig 44 24 13 5 6 46 33 13

6. Bayer Leverkusen 43 24 13 4 7 45 29 16

7. Eintracht Fráncfort 34 24 9 7 8 48 49 -1

8. Friburgo 33 24 9 6 9 34 39 -5

9. Augsburgo 31 24 9 4 11 30 41 -11

10. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9

11. Hamburgo 26 24 6 8 10 26 35 -9

12. Borussia Mönchengladbach 25 24 6 7 11 27 39 -12

13. Colonia 24 24 6 6 12 33 41 -8

14. Maguncia 23 24 5 8 11 27 39 -12

15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17

16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19

17. Wolfsburgo 20 24 5 5 14 33 53 -20

18. Heidenheim 14 24 3 5 16 22 53 -31

iga-dr